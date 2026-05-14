خاص| الأهلي يُخطر توروب بفسخ العقد في يونيو مقابل مليون دولار

قالت مصادر قوية في الأهلي، إن ياسين منصور نائب رئيس الأهلي ، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة أبلغا وكيل أعمال الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق بأن النادي سيدفع راتب ثلاثة أشهر فقط للمدير الفني من أجل فسخ العقد في الأول من يوليو المقبل.



وأكد ياسين وعبد الحفيظ لوكيل توروب أن النادي سيدفع ايضاً راتب شهر يونيو المقبل للمدير الفني بإعتبار ان العقد ينتهي في 30 يونيو ليصل إجمالي ما سيحصل عليه المدرب الدنماركي إلى مليون دولار لأن المدير الفني يحصل على 250 ألف دولار شهرياً ومعه جهازه المعاون الإجنبي.

ويترقب مسئولو الأهلي، رد توروب على عرض ياسين وعبد الحفيظ حتى يتم البدء في إجراءات فسخ العقد خلال الفترة المقبلة وتحديداً في الأيام الأولى من شهر يونيو المقبل.