«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

طرح الإعلامي خالد الغندور تساؤلًا مهمًا حول سبب انشغال جماهير الأهلي بمصير حكم مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري.

وكتب «الغندور» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سؤال مهم.. هو الأهلي ليه لم يطلب حكامًا أجانب لمباراة إنبي؟ طيب بلاش إنبي، لمباراة المصري اللي هي جماهيرية جدًا ومصيرية جدًا؟ وليه الأهلاوية مركزين على الزمالك جاب حكام أجانب لماتش سيراميكا ولا ما جبش؟ مش تركز الأول مع نفسك قبل غيرك".

وأضاف: "ومش إنت اللي اخترعت الحكم الأجنبي عشان عايز عدالة؟ ليه بتقبلوا في ماتشات، وماتشات تانية موافق على الحكم المصري؟ وكده الزمالك، مثلك، شايف إن الماتش ده مصيري، وخصوصًا إن فيه ناس كثير بتدعم عشان الزمالك يخسر، وشاف إن الحكم المصري هيتعرض لضغوط، والأفضل الأجنبي في ماتش بيحدد دوري".

واختتم: "وأخيرًا منتظر إجابة على السؤال، مش هروب وشتيمة وكلام فارغ. لو عندك حجة رد وأقنعني، مش تعمل نفسك من بنها تتوه وتشتم كالعادة".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة في أزمة طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن القرار النهائي شهد حالة من التغيير والارتباك خلال الساعات الأخيرة قبل حسم الملف بشكل رسمي.

وأوضح شوبير أن اللوائح تُلزم الأندية بسداد مستحقات الحكام الأجانب قبل موعد المباراة بـ10 أيام، وهو ما جعل الاتجاه الأول داخل الجهات المنظمة يميل إلى تعيين طاقم تحكيم مصري، بعد انتهاء المهلة المحددة دون إتمام السداد.



وأضاف أنه أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين، من بينهم أحمد دياب، الذي أكد في البداية أن اللائحة سيتم تطبيقها، وأن المباراة ستقام بحكام مصريين.