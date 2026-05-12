شوبير يكشف سبب الجدل حول طاقم تحكيم الزمالك وسيراميكا

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن تطورات جديدة في أزمة طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن القرار النهائي شهد حالة من التغيير والارتباك خلال الساعات الأخيرة قبل حسم الملف بشكل رسمي.

وأوضح شوبير ، أن اللوائح تُلزم الأندية بسداد مستحقات الحكام الأجانب قبل موعد المباراة بـ10 أيام، وهو ما جعل الاتجاه الأول داخل الجهات المنظمة يميل إلى تعيين طاقم تحكيم مصري، بعد انتهاء المهلة المحددة دون إتمام السداد.



وأضاف أنه أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين، من بينهم أحمد دياب، الذي أكد في البداية أن اللائحة سيتم تطبيقها وأن المباراة ستقام بحكام مصريين.

وأشار شوبير، إلى أن مصطفى عزام أبلغه في وقت سابق بأن الاستقرار كان بالفعل على الطاقم المصري، قبل أن تحدث تطورات جديدة وتدخلات لاحقة غيّرت مسار القرار في النهاية.