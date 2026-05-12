فرج عامر: مباراة اتحاد العاصمة ليست سهلة واتمني فوز الزمالك بالكونفدرالية

علق رجل الأعمال فرج عامر على المباراة المرتقبة بين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ونظيره بنادي اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" فريق اتحاد العاصمة الذي سوف يلاقي الزمالك في نهائي الكونفدرالية، فريق ليس سهل ، يملك عدد من اللاعبين المحترفين مميزين بالاضافة لحارس مرماهم، لم يدخل شباكة اي هدف خلال ٧ مباريات وهداف الفريق الايفواري مصيبة ويعرف طريقة للمرمي بسهولة ولاعبين اخرين مميزين في مراكز مختلفة في الفريق وان كان ترتيبة متاخر في الدوري الجزايري إلا انه فاز بكأس الجزاير ، اتمني الفوز للزمالك ممثل الكرة المصرية.

ويدخل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك معسكرا مغلقا بداية من يوم الخميس المقبل استعداداً لنهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة والمقرر إقامته مساء السبت باستاد القاهرة.

