الصين تدعو لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الصيني شي ونظيره الأمريكي ترامب اتفقا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات ، مشيرة إلى أن الزعيمين عقدا مباحثات رفيعة وناقشا قضايا مشتركة.



كما ناقش الجانبان الصيني والأمريكي قضية تايوان خلال المباحثات - بحسب البيان الصيني .



كما شددت الخارجية الصينية على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة أكثر حذرا عند التعامل مع قضية تايوان ، فالعلاقات الثنائية يمكن أن تتأثر حسب تعامل واشنطن مع قضية تايوان.



وأبدت الخارجية الصينية إستعداد بكين للعمل مع واشنطن لترجمة التوجه الجديد للعلاقات إلى إجراءات متبادلة.



وأشارت الوزارة الصينية إلى أن هناك ضرورة لبناء علاقات مستقرة واستراتيجية مع واشنطن ، مشددة على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.



وختمت الخارجية الصينية بيانها قائلة : موقفنا الرافض لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان ثابت".