الرئيسان الصيني والأمريكي يبدءان اجتماعا ثنائيا حاسما في بكين

بدأ الرئيسان الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب اجتماعا ثنائيا بالغ الأهمية في قاعة الشعب الكبر وسط بكين؛ لمناقشة مجموعة من القضايا الشائكة، بما في ذلك التكنولوجيا والتجارة وتايوان.

ومن المقرر أن تلقي الحرب الإيرانية بظلالها على الاجتماع أيضا، حيث من المتوقع أن يشجع ترامب شي على المساعدة في ممارسة "الضغط" على طهران.

وخلال اجتماع الذي بدأ، جلس ترامب وشي، متقابلين على طاولة طويلة محاطين بأكثر من 12 مسئولا يرتدون بدلات رسمية.

وكان ترامب وشي قد صعدا، الدرج المغطى بالسجاد الأحمر إلى قاعة الشعب الكبرى لعقد الاجتماع، بعد أن أقام الرئيس الصيني مراسم ترحيب للرئيس الأمريكي، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الصين.

وهذا هو أول اجتماع بين الزعيمين منذ أن وصل ترامب إلى بكين أمس، الأربعاء.

والتقى ترامب وشي آخر مرة في أكتوبر على هامش قمة دولية في كوريا الجنوبية، حيث اتفقا على اتفاقية تجارية.