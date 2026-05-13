حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، حار على السواحل الشمالية الغربية، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على معظم الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

أشارت هيئة الأرصاد الجوية- وفق بيان الأربعاء- إلي أن شبورة مائية تتكون خلال ساعات الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر؛ فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج ما بين 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 39 21

العاصمة الادارية 39 20

6 اكتوبر 40 20

بنها 38 21

دمنهور 35 19

وادى النطرون 40 20

كفر الشيخ 34 20

بلطيم 30 19

المنصورة 38 20

الزقازيق 40 21

شبين الكوم 38 20

طنطا 38 20

دمياط 30 19

بورسعيد 36 20

الاسماعيلية 40 21

السويس 38 20

العريش 37 18

رفح 36 18

رأس سدر 38 20

نخل 38 17

كاترين 31 14

الطور 36 22

طابا 33 18

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 37 25

الإسكندرية 31 19

العلمين 29 18

مطروح 26 17

السلوم 28 18

سيوة 38 22

رأس غارب 37 24

سفاجا 37 25

مرسى علم 38 25

شلاتين 36 26

حلايب 33 27

أبو رماد 35 26

مرسى حميرة 35 25

أبرق 37 25

جبل علبة 36 26

رأس حدربة 33 26

الفيوم 40 22

بني سويف 40 22

المنيا 41 22

أسيوط 41 23

سوهاج 42 23

قنا 42 24

الأقصر 42 25

أسوان 43 26

الوادي الجديد 43 26

أبو سمبل 42 25

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 43 31

المدينة 42 27

الرياض 42 24

المنامة 36 29

أبوظبى 37 25

الدوحة 39 30

الكويت 41 28

دمشق 30 16

بيروت 25 19

عمان 29 19

القدس 31 18

غزة 32 20

بغداد 38 21

مسقط 37 32

صنعاء 29 12

الخرطوم 43 30

طرابلس 25 21

تونس 27 16

الجزائر 21 13

الرباط 22 13

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 23 09

إسطنبول 18 10

إسلام آباد 34 22

نيودلهى 40 27

جاكرتا 34 25

بكين 35 19

كوالالمبور 33 25

طوكيو 27 17

أثينا 28 16

روما 22 11

باريس 12 05

مدريد 19 09

برلين 14 07

لندن 15 08

مونتريال 13 10

موسكو 20 11

نيويورك 17 10

واشنطن 21 11

نواكشوط 31 22

أديس أبابا 27 13