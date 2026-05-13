الحرارة هتوصل 43.. تحذير عاجل من الطقس خلال ساعات

تشهد حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مستوى المحافظات، لتسجل في الصعيد43 درجة، وذلك لما يشهده النصف الثاني من فصل الربيع من تقلبات جوية وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة الموجة الحارة غداً الخميس 14 مايو2026.

درجة الحرارة الآن في مصر

وبالنسبة لـ درجة الحرارة اليوم في مصر، أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بأننا نشهد الآن أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتلة جنوبية غربية جافة تعمل على رفع درجات الحرارة.

وأشارت الأرصاد في بيانها، إلى أنه من المتوقع تغير مصادر الكتل الهوائية نهاية اليوم، ودخول الشمالية الغربية، التي يصاحبها تحسن في درجات الحرارة ونشاط للرياح.

ارتفاع درجات الحرارة غداً الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى غدا الخميس ، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة غدا على القاهرة الكبري لتسجل 38 درجة فى الظل ، وترتفع لتسجل 41 درجة جنوب الصعيد.

استمرار نشاط الرياح غداً

وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح بداية من الخميس 14 مايو وحتى الإثنين 18 مايو على فترات متقطعة بمختلف المحافظات، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة يوم الخميس بالمناطق المكشوفة.

درجة الحرارة 43 في الصعيد

وفي بيانها بشأن درجات الحرارة المتوقعة، سجلت محافظات جنوب الصعيد أعلى المعدلات، حيث توقعت الهيئة أن تبلغ العظمى في قنا والأقصر وأسوان 43 درجة، بينما تسجل الوادي الجديد وأبو سمبل 42 درجة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، خاصة بالمحافظات التي تشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة.



حالة الطقس من الخميس إلى الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس14 مايو 2026 حتى الأحد 17 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.



وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا، في ظل أجواء ربيعية متقلبة نسبيًا.