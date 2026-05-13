محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف تشغيل مركز خدمات مصر

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا لمتابعة موقف تشغيل مركز خدمات مصر بمدينة طنطا، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على التشغيل، وذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، والعميد أحمد طعيمة مدير مشروع تطوير خدمات المواطنين للمحليات بمحافظة الغربية، والعميد وائل علي بوزارة التخطيط، والمهندسة نيفين فؤاد من مشروع ميكنة خدمات المحليات بوزارة التخطيط.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء مراكز الخدمات المتكاملة، تنفيذًا لرؤية الجمهورية الجديدة في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن مركز خدمات مصر يمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات داخل المحافظة، لما يوفره من سهولة وسرعة في إنهاء الإجراءات داخل مكان واحد.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح المحافظ أن المركز يستهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتقليل الوقت والجهد المبذول للحصول على الخدمات الحكومية، من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة وتحقيق رضا المواطنين، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات العامة.

رفع كفاءة الخدمات

واستعرض الحضور الموقف التنفيذي والتجهيزات الخاصة بالمركز المقام بشارع الجلاء بمدينة طنطا على مساحة 1003 متر مربع، والذي يضم عددًا من الخدمات الحكومية المتكاملة، تشمل خدمات التوثيق والشهر العقاري، والأحوال المدنية، والمرور، واستخراج الجوازات والتصاريح، والفيش الجنائي، والسجل التجاري، إلى جانب خدمات التأمينات والمدفوعات الحكومية الإلكترونية.

تحسين خدمات المواطنين

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتشغيل، مؤكدًا أن المحافظة تقدم كامل الدعم لضمان خروج المركز بالشكل اللائق وتقديم خدمات متميزة للمواطنين بصورة حضارية وحديثة.