بجوائز تصل إلى مليون جنيه.. انطلاق الموسم الثاني من دوري الأئمة النجباء

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق الموسم الثاني من «دوري الأئمة النجباء» بجميع المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، بجوائز مالية تصل إلى مليون جنيه، في إطار حرص وزارة الأوقاف على اكتشاف الكفاءات العلمية والدعوية وتحفيز الأئمة على التميز العلمي والفكري، وبعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.

ويأتي إطلاق الموسم الثاني استمرارًا لجهود الوزارة في بناء شخصية الإمام الواعية علميًّا وفكريًّا، وتنمية روح التنافس الإيجابي بين الأئمة، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي.

وتقرر أن تُعقد الاختبارات الأولية بالإدارات الفرعية التابعة للمديريات الإقليمية خلال الفترة من 18 من مايو 2026م حتى 4 من يونيو 2026م، على أن تُجرى الاختبارات النهائية بالمديريات الإقليمية لاختيار فريق مكوَّن من عشرة أئمة يمثلون كل مديرية، وذلك خلال الفترة من 7 يونيو حتى 15 من يونيو 2026م.

كما تبدأ المراحل النهائية للدوري بين فرق المديريات الإقليمية بأكاديمية الأوقاف الدولية اعتبارًا من 22 من يونيو 2026م.

جوائز مسابقة دوري النجباء الأئمة

ووجّه الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بمنح الفرق الفائزة بالمراكز الأولى الجوائز المالية الآتية:

الفريق الفائز بالمركز الأول: 300 ألف جنيه، مع منح المديرية التابعة له مكافأة مالية قدرها 150 ألف جنيه.

الفريق الفائز بالمركز الثاني: 200 ألف جنيه، مع منح المديرية التابعة له مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

الفريق الفائز بالمركز الثالث: 150 ألف جنيه، مع منح المديرية التابعة له مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وأكدت الوزارة أن «دوري الأئمة النجباء» يمثل أحد المسارات المهمة في دعم التميز العلمي والدعوي، وإعداد كوادر دعوية قادرة على الجمع بين الفهم العميق للعلوم الشرعية والوعي بقضايا المجتمع والتحديات المعاصرة.