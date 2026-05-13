أحمد جلال: مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة صعبة والدفاع مصدر القلق

حذر الناقد الرياضي أحمد جلال، من صعوبة المواجهة المرتقبة لنادي الزمالك أمام اتحاد العاصمة، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أحمد جلال خلال تصريحاته عبر برنامج «الحريفة» الإذاعي، إنه يخشى على الزمالك في هذه المباراة، موضحًا أن الفريق يحتاج إلى تسجيل 3 أهداف في شباك بطل الجزائر، في ظل احتمالية استقبال مرماه لهدف في أي لحظة، ما يزيد من تعقيد المهمة.

وأضاف أن الزمالك يخوض البطولة بدوافع مادية مهمة، بينما يواجه محليًا تحديًا كبيرًا في الدوري الممتاز، ما بين السعي للتتويج باللقب أو إنهاء الموسم في المركز الثالث، وهو ما قد يعني ضياع فرصة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.