أحمد جلال يكشف كواليس ملف إمام عاشور في الأهلي

أثار الناقد الرياضي أحمد جلال جدلًا واسعًا بعد تصريحاته خلال برنامج “الحريفة” عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”، بشأن مستقبل امام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي .

وقال أحمد جلال إن النادي الأهلي لا يمانع فكرة رحيل إمام عاشور في حال عدم التوصل لاتفاق لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الإدارة حددت مبلغًا يقارب 7 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب.

وأضاف أن ملف مستقبل إمام عاشور لا يزال مفتوحًا داخل القلعة الحمراء، خاصة في ظل عدم حسم ملف التجديد حتى الآن، ما يجعل اللاعب محل اهتمام من أندية أخرى محتملة.

وأشار إلى أن تصريحات وكيل اللاعب آدم وطني ستظل مستمرة في إثارة الجدل حول مستقبل اللاعب، طالما لم يتم التوصل لاتفاق رسمي بين الطرفين بشأن التجديد أو الحسم النهائي لمصيره.

موعد مباراة الأهلى أمام المصري البورسعيدى بالدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء 20 مايو بالجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل وذلك باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويرغب توروب في مواصلة انتصارات الأهلى للتمسك بالفرصة الأخيرة في التتويج بالدوري والتأهل لدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدى بدوري نايل

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.