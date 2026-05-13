وفاة الفنان الجزائري كمال زرارة إثر أزمة قلبية مفاجئة

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الجزائري كمال زرارة، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية ومصادر مقربة من الراحل.

ويُعد الراحل أحد الأسماء المعروفة في الساحة الفنية الجزائرية، حيث قدّم خلال مسيرته الطويلة عددًا من الأعمال التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور، ما جعله يحظى بمكانة خاصة في الوسط الفني.

وفي السياق ذاته، تقدم رئيس المسرح الجهوي في الجزائر بنعى الراحل ، قائلا: “ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقّى السيد مدير المسرح الجهوي بالنعامة نبأ وفاة الفنان القدير كمال زرارة، وبهذا المصاب الجلل، يتقدّم السيد مدير المسرح الجهوي بالنعامة، نيابةً عن كافة الإطارات والموظفين والعمّال، بأصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى العائلة الفنية والثقافية في الجزائر، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان”.



