مجلس التعاون الخليجي: وزراء الداخلية أكدوا أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ

بحث وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء، خلال اجتماع طارئ، برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون، عدد من الموضوعات، وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية في المنطقة جراء الأحداث الجارية، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك، لمعالجة التحديات التي نتجت عن الاعتداءات التي تعرضت لها دول المجلس، مؤكدين أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.



وقال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي محمد جاسم البديوي - في بيان على موقع المجلس - إن وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، أكدوا خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض، أهمية مضاعفة التنسيق بين وزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس، في ضوء القبض على عدد من الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والتصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار دول المجلس، ومواجهة تداعيات وتطورات الأحداث الجارية، ومكافحة جميع أنواع الإرهاب.



وأضاف أن وزارء الداخلية بدول المجلس أعربوا عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء - رحمهم الله - الذين ارتقوا إلى رحمة الله جراء العمليات العدوانية التي تعرضت لها دول المجلس، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.



كما أشار الأمين العام إلى أنهم أشادوا بالجهود الكبيرة والقيمة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في دول الخليج في كشف وضبط هذه الخلايا، مؤكدين أن ما تحقق يعكس كفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الخليجية، وجاهزيتها العالية في حماية أمن واستقرار دول المجلس، والتصدي لكل ما يهدد سلامة مجتمعاتها.

