برلمان

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في القمة الأفريقية تعكس مدى ثقل مصر ودورها في القارة

حسن رضوان

قال النائب سمير البيومي عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة «إفريقيا - فرنسا»، بالعاصمة الكينية نيروبي، تؤكد مجددًا على الدور المحوري الذي تلعبه مصر كصوتٍ رصين ومعبر عن طموحات القارة السمراء في المحافل الدولية، وتفتح آفاقاً جديدة للصادرات المصرية.


وأكد «البيومي»، في بيان صحفي له اليوم، أن الرسائل التي تضمنتها كلمة السيد الرئيس السيسي، بشأن ضرورة إصلاح البنية المالية الدولية وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، تمثل طرحًا بالغ الأهمية يعبر عن تطلعات الدول النامية، وخاصة الدول الإفريقية، نحو نظام اقتصادي أكثر توازنًا يضمن النفاذ العادل إلى التمويل المستدام.

السلام والتنمية لا ينفصلان

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي، تضمنت الربط بين السلام والتنمية وأنهما لا ينفصلان إذا أردنا تحقيق تنمية مستدامة، خاصة وأن التوترات الجيوسياسية تؤثر بالسلب على أمن وأسعار الغذاء والطاقة وحركة التجارة الدولية، ما يتسبب في رفع الضغوط التضخمية على دول القارة الإفريقية، مشيدا بتحركات الرئيس ولقاءاته مع قادة القارة الإفريقية على هامش القمة يسهم في بناء شراكة اقتصادية متكاملة بين مصر ودول القارة ما يعزز من التكامل الإفريقي ويجذب الاستثمارات لمصر .


وأوضح عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس السيسي إلى تعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء تكتل اقتصادي قوي قادر على مواجهة التقلبات العالمية، لافتا إلى أن تعزيز سلاسل الإمداد والتصنيع المحلي وتمكين الشباب الأفريقي سيخلق فرصًا حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة داخل القارة.


وأشار «البيومي»، إلى أن اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي على هامش القمة مع عدد من القادة الأفارقة ومسؤولي المنظمات الدولية والشركات العالمية، تحمل دلالات مهمة على حرص مصر على توسيع دوائر التعاون الدولي والإقليمي، ودفع مسارات التنمية في القارة الإفريقية.

