قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جورج إلومبي: استضافة مصر للاجتماعات السنوية لـ أفريكسيم بنك تعكس مكانتها الاقتصادية بأفريقيا
الحرارة هتوصل 43.. تحذير عاجل من الطقس خلال ساعات
النيابة تنشر مرافعتها فى قضية «سيدة الشروق» المتهمة بإنهاء حياة أطفالها
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام في الصاغة؟
وزراء داخلية دول التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا طارئا في الرياض
صدمة بين الأهالي.. فيديو يُظهر تصرفًا خطيرا تجاه الكلاب الضالة في دجلة
مرافعة النيابة العامة بمحاكمة قاتل نجل حارس الجوهرة في بورسعيد
مركز تدريب الصحفيين يسلم شهادات اجتياز دورات الموسم التدريبي الأول
أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لـ ليلى بعد إعلان حملها في فتاة: مستنيين لولو الصغيرة
المسجد النبوي الشريف يتهيأ لاستقبال الزوار والمصلين في موسم الحج
إعلام عبري: تركيب شبكات لحماية المواقع الإستراتيجية بالإمارات من الضربات الإيرانية
الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير حسين هريدي يوضح دلالات زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الأوغندية كامبالا

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمود محسن

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا تأتي استجابة لدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وتتزامن مع إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المباحثات المرتقبة ستتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأوغندا، إلى جانب بحث آفاق التعاون بين دول حوض النيل، خاصة في ما يتعلق بملف تقاسم مياه النهر.

وأوضح هريدي أن أوغندا تضطلع بدور رئيسي داخل اللجنة المعنية بدراسة قضايا مياه حوض النيل، مؤكداً أن عمل هذه اللجنة يكتسب أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر في ظل تطورات ملف السد الإثيوبي، وموقف القاهرة الداعي إلى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم تشغيل السد، ولا سيما خلال فترات الجفاف الممتد، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية.

وأشار السفير حسين هريدي إلى أن السياسة الخارجية المصرية أولت اهتماماً متزايداً بالدائرة الأفريقية منذ عام 2014، من خلال تكثيف التحركات والزيارات الرئاسية إلى مختلف مناطق القارة، بما يسهم في تعزيز المصالح المصرية وتوسيع نطاق التفاهم الأفريقي تجاه الموقف المصري، خصوصاً في قضية السد الإثيوبي، بما يدعم الدور التفاوضي المصري في أي مفاوضات مستقبلية مع إثيوبيا.

توفر فرص العمل لملايين الشباب الأفريقي

وتابع أن القارة الأفريقية تواجه تحديات متشابكة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، وتداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة، فضلاً عن تنامي خطر الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، مؤكداً أن مصر تسعى إلى حشد دعم أفريقي ودولي من أجل تبني حلول مستدامة تحقق الأمن والتنمية، وتوفر فرص العمل لملايين الشباب الأفريقي خلال العقود المقبلة.
 

السفير حسين هريدي وزير الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي أوغندا الرئيس الأوغندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

الاهلي

مصطفى يونس: «لو الزمالك كسب الدوري السنة دي الأهلي هيكتسح الـ 5 سنين الجاية»

ترشيحاتنا

وزير الصحة

2.3 طفل لكل سيدة.. الصحة تعلن انخفاض معدل الإنجاب في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السفير حسين هريدي يوضح دلالات زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الأوغندية كامبالا

غزة

تصعيد في الضفة.. الاحتلال والمستوطنون يواصلون استهداف الفلسطينيين

بالصور

للحامل .. تعرفي على فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

الشرقية تستعد لتنفيذ التدريب العملي المشترك صقر 143 لمجابهة الأزمات والكوارث

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون
علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون
علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد