وزراء داخلية دول التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا طارئا في الرياض

عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعا طارئا في الرياض برئاسة البحرين، لبحث المستجدات الأمنية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وترأس وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وفد المملكة في الاجتماع، حيث رحب بالوزراء المشاركين، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واستعرض الاجتماع عددا من الملفات الأمنية الملحة، وفي مقدمتها التطورات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى بحث آليات تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، بما يدعم أمن واستقرار دول المجلس ويواجه التحديات المشتركة.

وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارات الداخلية بدول المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود لمواجهة المخاطر الأمنية وتطوير آليات العمل المشترك.