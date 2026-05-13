مركز تدريب الصحفيين يسلم شهادات اجتياز دورات الموسم التدريبي الأول

نظمت لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، برئاسة وكيل النقابة محمد سعد عبد الحفيظ، احتفالية لتسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية للزملاء المشاركين في الموسم التدريبي الأول، الذي انطلقت فعالياته في مايو الماضي واختتم خلال الشهر الجاري.

وشارك في تسليم الشهادات الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل النقابة.

وشهدت الاحتفالية تكريم المدربين الذين شاركوا في تنفيذ البرنامج التدريبي، الذي ضم 48 دورة تدريبية متنوعة، شارك فيها أكثر من 1400 متدرب على مدار العام، في إطار خطة النقابة لتطوير مهارات الصحفيين ومواكبة التطورات المتسارعة في أدوات العمل الإعلامي.

وتنوعت البرامج التدريبية التي نظمها مركز تدريب النقابة بين دورات في التحرير والتحقيقات الصحفية، والتصوير والمونتاج، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى برامج متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين.

ووجه نقيب الصحفيين خالد البلشي، خلال كلمته، التحية للمدربين الذين شاركوا في تنفيذ الدورات والورش التدريبية، كما وجه الشكر إلى المتدربين الذين حرصوا على تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع التطور الهائل في صناعة المحتوى الصحفي.

من جانبه، دعا وكيل النقابة محمد سعد عبد الحفيظ الصحفيين إلى المشاركة في دورات مركز التدريب في مختلف فنون العمل الصحفي، مطالبا الزملاء بعدم الاعتماد الكامل على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذه التطبيقات يجب أن تكون أداة مساعدة لتحسين جودة المحتوى، وليست بديلا عن امتلاك أدوات المهنة الأساسية.

وأوضح عبد الحفيظ أن مركز التدريب تمكن، خلال الموسم التدريبي الذي انتهى مع بداية هذا الشهر، من تحقيق إيرادات تجاوزت 600 ألف جنيه، نتيجة استثمار قاعات المركز واستوديوهاته، مشيرا إلى تحقيق فائض يقارب 450 ألف جنيه بعد خصم المصروفات ومكافآت المدربين، وهو ما ساهم في التوسع بالدورات التدريبية والوصول بالخدمات التدريبية إلى الصحفيين بالمحافظات، من خلال تنظيم برامج تدريبية في الإسكندرية والإسماعيلية، مع خطة لاستكمال تغطية مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الفريق الاستشاري لمركز التدريب يعكف حاليا على وضع المخطط التدريبي للموسم المقبل، داعيا الزملاء أصحاب الخبرة إلى المساهمة بمقترحاتهم ومشروعاتهم، سواء من خلال التواصل معه شخصيا أو مع مركز التدريب.