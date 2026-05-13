قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بروفة قوية .. منتخب اليد يخسر وديا أمام أيسلندا 30-31
جورج إلومبي: استضافة مصر للاجتماعات السنوية لـ أفريكسيم بنك تعكس مكانتها الاقتصادية بأفريقيا
الحرارة هتوصل 43.. تحذير عاجل من الطقس خلال ساعات
النيابة تنشر مرافعتها فى قضية «سيدة الشروق» المتهمة بإنهاء حياة أطفالها
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام في الصاغة؟
وزراء داخلية دول التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا طارئا في الرياض
صدمة بين الأهالي.. فيديو يُظهر تصرفًا خطيرا تجاه الكلاب الضالة في دجلة
مرافعة النيابة العامة بمحاكمة قاتل نجل حارس الجوهرة في بورسعيد
مركز تدريب الصحفيين يسلم شهادات اجتياز دورات الموسم التدريبي الأول
أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لـ ليلى بعد إعلان حملها في فتاة: مستنيين لولو الصغيرة
المسجد النبوي الشريف يتهيأ لاستقبال الزوار والمصلين في موسم الحج
إعلام عبري: تركيب شبكات لحماية المواقع الإستراتيجية بالإمارات من الضربات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مركز تدريب الصحفيين يسلم شهادات اجتياز دورات الموسم التدريبي الأول

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، برئاسة وكيل النقابة محمد سعد عبد الحفيظ، احتفالية لتسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية للزملاء المشاركين في الموسم التدريبي الأول، الذي انطلقت فعالياته في مايو الماضي واختتم خلال الشهر الجاري.

نقيب الصحفيين 

وشارك في تسليم الشهادات الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل النقابة.

وشهدت الاحتفالية تكريم المدربين الذين شاركوا في تنفيذ البرنامج التدريبي، الذي ضم 48 دورة تدريبية متنوعة، شارك فيها أكثر من 1400 متدرب على مدار العام، في إطار خطة النقابة لتطوير مهارات الصحفيين ومواكبة التطورات المتسارعة في أدوات العمل الإعلامي.

وتنوعت البرامج التدريبية التي نظمها مركز تدريب النقابة بين دورات في التحرير والتحقيقات الصحفية، والتصوير والمونتاج، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى برامج متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين.

ووجه نقيب الصحفيين خالد البلشي، خلال كلمته، التحية للمدربين الذين شاركوا في تنفيذ الدورات والورش التدريبية، كما وجه الشكر إلى المتدربين الذين حرصوا على تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع التطور الهائل في صناعة المحتوى الصحفي.

من جانبه، دعا وكيل النقابة محمد سعد عبد الحفيظ الصحفيين إلى المشاركة في دورات مركز التدريب في مختلف فنون العمل الصحفي، مطالبا الزملاء بعدم الاعتماد الكامل على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذه التطبيقات يجب أن تكون أداة مساعدة لتحسين جودة المحتوى، وليست بديلا عن امتلاك أدوات المهنة الأساسية.

وأوضح عبد الحفيظ أن مركز التدريب تمكن، خلال الموسم التدريبي الذي انتهى مع بداية هذا الشهر، من تحقيق إيرادات تجاوزت 600 ألف جنيه، نتيجة استثمار قاعات المركز واستوديوهاته، مشيرا إلى تحقيق فائض يقارب 450 ألف جنيه بعد خصم المصروفات ومكافآت المدربين، وهو ما ساهم في التوسع بالدورات التدريبية والوصول بالخدمات التدريبية إلى الصحفيين بالمحافظات، من خلال تنظيم برامج تدريبية في الإسكندرية والإسماعيلية، مع خطة لاستكمال تغطية مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الفريق الاستشاري لمركز التدريب يعكف حاليا على وضع المخطط التدريبي للموسم المقبل، داعيا الزملاء أصحاب الخبرة إلى المساهمة بمقترحاتهم ومشروعاتهم، سواء من خلال التواصل معه شخصيا أو مع مركز التدريب.

لجنة التدريب وتطوير المهنة الصحفيين شهادات اجتياز الدورات التدريبية نقيب الصحفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

الاهلي

مصطفى يونس: «لو الزمالك كسب الدوري السنة دي الأهلي هيكتسح الـ 5 سنين الجاية»

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

رئيس مدينة طوخ: استمرار حملة طرق الأبواب لإنهاء ملف التصالح ومتابعة رسائل الـ SMS للمواطنين

محافظ الغربية

محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف تشغيل مركز خدمات مصر

محافظ المنيا خلال الجوله

محافظ المنيا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالشيخ فضل

بالصور

للحامل .. تعرفي على فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

الشرقية تستعد لتنفيذ التدريب العملي المشترك صقر 143 لمجابهة الأزمات والكوارث

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون
علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون
علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد