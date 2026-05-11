الأعلى للإعلام: انطلاق الدورة التدريبية الأولى للكوادر الأفارقة

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الأولى لكوادر الإعلاميين الأفارقة، وذلك بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس.

وبحضور المستشارة ريم هندي، عضو الأمانة العامة بالمجلس، والأستاذة أمال عبدالمطلب، مدير عام مركز التدريب.

نخبة من الكوادر الإعلامية بالقارة الإفريقية



وتُعقد الدورة على مدار أسبوعين، خلال الفترة من 10 حتى 21 مايو 2026، بمشاركة نخبة من الكوادر الإعلامية بالقارة الإفريقية، حيث يشارك 15 إعلاميًا من دول غينيا كوناكري، والكونغو الديمقراطية، ومالي، وجيبوتي، وتشاد، وكينيا، وزيمبابوي، ونيجيريا، ورواندا، وجزر القمر، وناميبيا، والصومال، وجنوب إفريقيا، وبنين.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تبادل الخبرات وتنمية المهارات في مجالات الإعلام الرقمي، وصحافة البيانات، والتغطيات الإخبارية، وإدارة غرف الأخبار، كما يتضمن عددًا من الزيارات الثقافية والسياحية إلى أبرز المعالم الحضارية والتاريخية، إلى جانب تنظيم لقاءات مع عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والتواصل المهني بين المشاركين.



وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في الدورة، مؤكدين أهمية مثل هذه البرامج في بناء جسور التعاون الإعلامي بين الدول الإفريقية، وتبادل الخبرات والتجارب المهنية، بما يخدم قضايا القارة ويدعم مسيرة التنمية فيها.