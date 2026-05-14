متحدث الري: حماية الشواطئ من تغيرات المناخ أبرز الأولويات الاستراتيجية للدولة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المهندس محمد غانم، اليوم الخميس، أن مشروعات حماية الشواطئ تعد أحد أبرز الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية، فى ظل التحديات المتزايدة التى تفرضها التغيرات المناخية على السواحل المصرية، بما فى ذلك التآكل الساحلى المتسارع.

وقال متحدث الري، في مداخلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إن الوزارة تواصل جهودها بالتعاون مع كافة الجهات في الدولة لحماية السواحل المصرية من تغيرات المناخ وتآكل شواطئ البحر المتوسط من خلال تنفيذ أعمال حماية متنوعة في العديد من محافظات الجمهورية.

وأوضح المهندس غانم أن هذه الجهود تستهدف منطقة الساحل التي تمتد إلى البحر المتوسط بطول 1200 كيلومتر، بهدف إدارة المنطقة الساحلية بأكملها وليس فقط المنطقة الشاطئية والتعامل معها باعتبارها نظام مترابط من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية سواء عمرانية أو زراعية أو صناعية.