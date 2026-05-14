قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتطوير التدريب الرقمي
النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" مصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة.. فيديو
الهند تعلن تعرّض سفينة ترفع علمها للهجوم قبالة سواحل عمان
السجن المُشدّد 10 سنوات لموظفين زوّرا في محررات البريد ببني سويف
التموين: إجمالي التمويلات المقدمة من الدولية الإسلامية بلغت 8.8 مليار دولار أمريكي
بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل
كواليس أزمة «أدوية السطح» في سوهاج.. لجنة تفتيش تكشف الواقعة وتحرك عاجل من الصحة| صور
لبنان: قبل الجولة الثالثة من المفاوضات.. لبنانيون يريدون العيش في سلام وأمان
وفاة الفنان الجزائري عبد العزيز مسكود عن عمر 73 عامًا
علي أبو جريشة: يحيى الكومي غرق الإسماعيلي.. وجميع المجالس مسؤولة عن الهبوط
مصر تعلن إطلاق أكبر وأول مرصد لسوق العمل عالميا
نادي الزمالك يستقبل بعثة اتحاد العاصمة الجزائري بالورود في القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تسليم 216 رأس أغنام وماعز لـ100 أسرة منتجة بالفتح ومنفلوط | صور

تسليم 216 رأس أغنام وماعز لـ100 أسرة منتجة بالفتح ومنفلوط
تسليم 216 رأس أغنام وماعز لـ100 أسرة منتجة بالفتح ومنفلوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية وتمكينها اقتصاديًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.

توفير فرص إنتاجية حقيقية للأسر الريفية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، تواصل تنفيذ مبادراتها الميدانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير فرص إنتاجية حقيقية للأسر الريفية، مشيرًا إلى أنه تم خلال هذا الأسبوع، بالتعاون مع جمعية عطاء بلا حدود، تسليم 216 رأسًا من الأغنام والماعز إلى 100 أسرة مستفيدة بمركزي الفتح ومنفلوط، بهدف دعم المشروعات الصغيرة في مجال الثروة الحيوانية وتوفير مصدر دخل مستدام للأسر المستفيدة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرات تجسد توجه الدولة نحو الانتقال من الدعم التقليدي إلى التمكين الاقتصادي، من خلال توفير مشروعات إنتاجية متكاملة تتيح للأسر المستفيدة فرصة حقيقية لتحسين دخولها وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى.

وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على توزيع رؤوس ماشية فحسب، بل تشمل تقديم الرعاية البيطرية والمتابعة الفنية والإرشاد المستمر للأسر المستفيدة، لضمان نجاح المشروعات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر المنتجة وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرات التنموية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في بناء مجتمع منتج وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

أسيوط المبادرات التنموية الأسر الأولى بالرعاية تعزيز الأمن الغذائي مديرية الطب البيطري المشروعات الصغيرة الثروة الحيوانية التمكين الاقتصادي التنمية الاقتصادية رؤوس ماشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

الحجر الأسود

هل يشفع الحجر الأسود للمسلمين يوم القيامة؟.. تعرف على فضله وحقيقة شفاعته

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

ييس توروب

خاص| الأهلي يُخطر توروب بفسخ العقد في يونيو مقابل مليون دولار

ترشيحاتنا

مجدي البدوي يستقبل وفدا من عمال مقاطعة خونان الصينية

مجدي البدوي لوفد صيني: التنظيم النقابي المصري مستقل ويمول من اشتراكات العمال

تعاون بين الإنتاج الحربي والاستثمار لتعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي

دعم التنمية بالمحافظات .. تعاون بين الإنتاج الحربي والاستثمار لتعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي

جانب من المؤتمر

استاذ أمراض صدرية يكشف عن أدوات مساعدة للإقلاع عن التدخين

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد