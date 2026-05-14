محافظ أسيوط: تسليم 216 رأس أغنام وماعز لـ100 أسرة منتجة بالفتح ومنفلوط | صور

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية وتمكينها اقتصاديًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.

توفير فرص إنتاجية حقيقية للأسر الريفية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، تواصل تنفيذ مبادراتها الميدانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير فرص إنتاجية حقيقية للأسر الريفية، مشيرًا إلى أنه تم خلال هذا الأسبوع، بالتعاون مع جمعية عطاء بلا حدود، تسليم 216 رأسًا من الأغنام والماعز إلى 100 أسرة مستفيدة بمركزي الفتح ومنفلوط، بهدف دعم المشروعات الصغيرة في مجال الثروة الحيوانية وتوفير مصدر دخل مستدام للأسر المستفيدة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرات تجسد توجه الدولة نحو الانتقال من الدعم التقليدي إلى التمكين الاقتصادي، من خلال توفير مشروعات إنتاجية متكاملة تتيح للأسر المستفيدة فرصة حقيقية لتحسين دخولها وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى.

وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على توزيع رؤوس ماشية فحسب، بل تشمل تقديم الرعاية البيطرية والمتابعة الفنية والإرشاد المستمر للأسر المستفيدة، لضمان نجاح المشروعات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر المنتجة وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرات التنموية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في بناء مجتمع منتج وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.