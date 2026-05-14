الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" الاستثمار الأفضل في العقار أم الذهب..فيديو

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد
حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد
معتز الخصوصي   -  
تصوير إبراهيم قنديل

كشف النائب محمد فؤاد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، عن وجهه نظره بشأن الاستثمار الأفضل في العقار أم الاستثمار في الذهب.

وقال فؤاد خلال حواره لـ"صدى البلد": دائما أقول للمواطن “ماتسمعش كلام حد تستثمر في ايه وما تستثمرش في ايه ”، لأنه ليس هناك شيىء على مقاس الجميع، لأن النصيحة الاقتصادية أو النصيحة الاستثمارية خاصة وليست عامة، لأنني لو لدي أموال لزواج البنت أو للحج.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب : إذا كانت هناك أموال لايحتاجها المواطن لمدة 10 أو 15 عام فمن الممكن أن يشتري المواطن عقار ، لكن لو المواطن يريد الأموال بعد 6 شهور ثم يشتري بها عقار فإنه سيتورط ، ولذلك فالفكرة تتخلص في " محتاج أد ايه من الوقت عشان تستثمر الفلوس دي .. ومعاك فلوس اد ايه ونسبة قبولك للمخاطرة نفسها اد ايه " ، لأن قاعدة المخاطر أمام الربحية واضحة ، فكلما زادت المخاطر زادت الربحية.

واستطرد: وبالتالي على المواطن أن يعرف الأمد الخاص بالاستثمار وماهي شهيته للمخاطر وما المبلغ الذي يستثمره ، وأنصح المواطن ألا يسير وراء التريندات ، ونصيحتي لمعظم الناس التي تمارس النشاط فإن أكبر استثمار تقوم به هو الاستثمار "في الحاجة اللي انت فاهم  فيها".

واختتم: وفي الوقت الحالي الذي نحن فيه ليس وقت قرارات كبيرة لأن الأمور غير مستقرة في المنطقة ، وأقول للمواطن : " لو انت معندكش اللي تقدر لو راح منك ماتزعلش عليه يبقى خليك متحفظ أوي في قراراتك".

