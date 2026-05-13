مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة للتنقيب عن الذهب بالمناطق الجبلية بأسوان

في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عنصرين جنائيين شديدي الخطورة – سبق اتهامهما والحكم عليهما بالسجن والسجن المؤبد في جنايات «قتل، شروع في قتل، مخدرات، سلاح ناري، سرقة بالإكراه» – بممارسة أعمال البلطجة وفرض النفوذ في مجال التنقيب العشوائي عن خام الذهب بالمناطق الجبلية في أسوان، بالإضافة إلى الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزي حال تواجدهما بمناطق جبلية في أسوان، حيث بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعهما. كما تم ضبط بحوزتهما (2 رشاش جرينوف، 4 بنادق آلية، بندقية خرطوش، 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 3 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 3 ملايين جنيه.