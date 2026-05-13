فن وثقافة

من الخلاف إلى الصلح.. القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان وعمرو أديب| تقرير

تقى الجيزاوي

بعد سنوات من التصريحات النارية والخلافات القضائية التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلًا واسعًا، يعود اسم محمد رمضان وعمرو أديب إلى الواجهة من جديد، بعدما روجت قناة MBC مصر لحلقة جديدة من برنامج «الحكاية» يستضيف خلالها عمرو أديب الفنان محمد رمضان يوم الإثنين المقبل، في أول ظهور إعلامي يجمعهما بعد سنوات من الخلافات الحادة التي وصلت إلى ساحات المحاكم.

وتأتي الحلقة المرتقبة بعد فترة من الهدوء بين الطرفين، ما أثار تساؤلات الجمهور حول كواليس هذا اللقاء المنتظر، خاصة بعد الأزمة الشهيرة التي بدأت بتصريحات متبادلة وتطورت لاحقًا إلى دعاوى قضائية قبل أن تنتهي بالصلح.

بداية أزمة عمرو أديب ومحمد رمضان

وكانت الأزمة بين عمرو أديب ومحمد رمضان بدأت فى عام 2021، بعد صدور حكم قضائي في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، وتغريم الفنان محمد رمضان، وقام محمد رمضان بعدها بنشر فيديو وهو يلقي أموال داخل حمام السباحة.

وعلق الإعلامي عمرو أديب علي فيديو محمد رمضان عبر برنامجه التلفزيوني "الحكاية"، وقال: "يا "نمبر وان" أنت لم تلاحظ أن كل سنة بتعمل مصايب، على فكرة مش أنت بس يا محمد تمتلك المال، هناك ناس لديها مال أكثر منك بـ 100 مرة، ولكن لا يفعلون ذلك يا محمد إحنا اللي بنحسبه موسى طلع فرعون".

محمد رمضان يرد علي عمرو أديب

ورد الفنان محمد رمضان علي تصريحات الإعلامي عمرو أديب، بفيديو ساخر يجمع لقطات مجمعة من أعماله السينمائية والدرامية، وعلق عليها بتعليق ساخر قائلًا: "بس يا بابا".
ليخرج عمرو أديب مرة أخري في برنامجه، ويهاجم محمد رمضان قائلًا: "لو محدش رباك أنا هعرف أربيك، والبلد دي فيها قانون يسري على الجميع"، ليقوم عمرو أديب بمقاضاة الفنان محمد رمضان.

عمرو أديب يقاضي محمد رمضان

وكانت قامت نيابة أكتوبر، بإحالة 4 بلاغات تقدم بها الإعلامي عمرو أديب، ضد الفنان محمد رمضان إلى المحكمة، بعد ثبوت استعمال محمد رمضان عمدًا مقاطع من برنامج "الحكاية"، بصوت الإعلامي عمرو أديب، وذلك بهدف المساس وسب وقذف عمرو أديب.


وأعلن الإعلامي عمرو أديب مقاضاة الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما أسفر عن تغريم محمد رمضان بحكم نهائي بـ 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني.

آخر حكم لقضية محمد رمضان وعمرو أديب 

وفي بداية شهر مايو الجاري، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بتغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه، بعد إدانته في القضية المقامة ضده بتهمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الحكم على خلفية اتهامات وجهتها نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة لرمضان، تضمنت الإساءة إلى عمرو أديب ونشر محتوى اعتبرته النيابة مسيئًا عبر حساباته الإلكترونية، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بث عبارات محل الاتهام.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة قد أحالت محمد رمضان إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامات تتعلق بالإساءة إلى أديب عبر منصات التواصل الاجتماعى.

وتضمنت لائحة الاتهام أيضًا إساءة استخدام وسائل التواصل، حيث نسبت النيابة إلى الفنان إدارة حساب إلكترونى قام من خلاله بنشر المحتوى محل الإتهام. 

