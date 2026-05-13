بعد الصلح.. محمد رمضان ضيف عمرو أديب في «الحكاية» الإثنين المقبل

يستعد الفنان محمد رمضان للظهور في حلقة جديدة من برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر يوم الإثنين المقبل، وذلك في أول لقاء يجمعهما بعد الأزمة والخلاف الذي شغل الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وتم تصوير الحلقة مؤخرًا بحضور أبطال وفريق عمل فيلم «أسد»، أحدث الأعمال السينمائية لمحمد رمضان، على أن تُعرض الحلقة خلال الأيام المقبلة ضمن حلقات البرنامج.

ويأتي اللقاء بالتزامن مع عودة التعاون بين محمد رمضان وشبكة قنوات MBC، إلى جانب تحضيراته للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل جديد من تأليف الكاتب أحمد مراد.

خلاف محمد رمضان وعمرو أديب

وكان الخلاف بين محمد رمضان وعمرو أديب قد وصل إلى ساحات القضاء خلال الفترة الماضية، بعدما تبادل الطرفان الاتهامات على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تشهد العلاقة بينهما انفراجة مؤخرًا تُوجت بهذا الظهور التلفزيوني المرتقب