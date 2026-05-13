خيري بشارة: محمد رمضان تخلى عن مرض النجومية في فيلم أسد

أشاد المخرج خيري بشارة بأداء المخرج محمد دياب في فيلم أسد وقدراته ومهاراته.



وكتب بشارة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “يتألق محمد دياب في فيلم أسد ويثبت قدرته ومهارته كمخرج في صنع فيلم ملحمي متجاوزاً الآفاق المعتادة في السينما المصرية”.

وتابع: "كما يتألق الممثل الموهوب محمد رمضان بشجاعته في التخلي عن عقد وأمراض النجومية وتركيزه علي تجسيد شخصية أسد عبر اداء عفوي صادق، وتقف امامه الممثلة رزان جمال التي تشع سحراً يولد من كاريزما نادرة، ويتألق مدير التصوير أحمد بشاري (شيكو) بسحر الأجواء التي رسمها بالضوء.