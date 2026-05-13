ضبط عاطل أنهى حياة شاب بطعنات غادرة بـ سلاح أبيض في شوارع المحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط عاطل أنهي حياة شاب بطعنات غادرة بواسطة "سلاح أبيض" بشوارع منطقة البهي بمدينة المحلة الكبري بسبب خلافات سابقة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة مقال شاب علي يد عاطل بطعنات غادرة بشارع البهي بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة من ضبط المتهم "م

ن" بإنهاء حياة الشاب أحمد سليمان 35 سنة بطعنات نافذة بالصدر بواسطة سلاح أبيض "سكين " مما أودي بحياته في الحال ونقل إلي مشرحة مستشفى المحلة العام .

ضبط المتهم



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .