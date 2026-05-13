الحكومة تنفي وقف طباعة العملات البلاستيكية فئتي 10 و20 جنيهًا

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا، والاكتفاء بالمتداول منها في الأسواق، تزامنًا مع العودة إلى طباعة العملة الورقية القديمة من الفئتين ذاتهما.

وأشار المركز الإعلامي- في بيان له اليوم / الأربعاء /- إلى أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي المصري، وأفاد بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مؤكدًا استمرار طباعة العملات البلاستيكية من فئتي الـ 10 و20 جنيهًا دون توقف، مع تمتعها بقوة إبراء كاملة، واستحقاقها الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات، مع استمرار التعامل بالعملات الورقية المتداولة حاليًا جنبًا إلى جنب مع نظيرتها البلاستيكية.

وأهاب المركز بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.