قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم
نائب إيراني: أمريكا وإسرائيل يخططان لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد طهران
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
الإسكان: تنفيذ أكثر من 809 آلاف وحدة ضمن سكن لكل المصريين ومتابعة التمويل العقاري للمستفيدين
غرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. تعليم مطروح تحذر الطلاب وأولياء الأمور
بتهمة نشر أخبار كاذبة.. أحمد دومة يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
وزير البترول: المرأة المصرية شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية القطاع
فلكيا.. أول أيام عيد الأضحى 2026.. ووقفة عرفات في هذا الموعد
ترامب يدرس تغيير اسم العملية العسكرية ضد إيران إلى “المطرقة الثقيلة”.. ما السبب؟
الولاية الـ51.. ترامب ينشر خريطة جديدة لفنزويلا عليها العلم الأمريكي
الوزير: إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة تدريب وتأهيل سائقي النقل الثقيل والحافلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أحكام رادعة ضد مدير مكتب تأهيل وآخرين لقيامهم باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لغير المستحقين

هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
رامي المهدي

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير مكتب تأهيل باحدى المحافظات لإبرامه اتفاقًا مع آخرين وتسهيل استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بموجب مستندات ومحررات رسمية مصطنعة منسوب صدورها لبعض المستشفيات الحكومية، وذلك لتمكين أشخاص غير مستحقين من الحصول على الامتيازات القانونية المقررة لذوي الهمم، والتي تشمل استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، مقابل تقاضي منافع مادية منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأكدت ارتكاب المتهمين جرائم الرشوة، والتربح، والتزوير، والاستيلاء على المال العام، والتهرب الجمركي وأحالتهم إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد لمدير مكتب التأهيل، والسجن المشدد لمدد تتراوح بين ١٠ إلى ١٥ سنة لعدد ٦٦ متهمًا آخرين، مع الزامهم بدفع تعويضات جمركية تعادل مثلي قيمة الرسوم الجمركية المتهرب منها.

وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية ضرورة اتباع القواعد المنظمة للحصول على الخدمات الحكومية، وعدم الانسياق وراء دعوات التلاعب بالحقوق والامتيازات التي كفلها القانون للفئات المستحقة، مع التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه محاولات استغلال الوظيفة العامة والإضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.


 

الرقابة الإدارية محررات رسمية اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

مشغولات ذهبية

عاودت الارتفاع .. مُفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر

الدولار

بعد ارتفاعه .. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

وحدات سكنية

100 ألف شقة إيجار من الدولة .. اعرف التفاصيل والفئات المُستحقة

وحدات سكنية

البداية 30 ألف جنيه .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

مضيق هرمز

قبل زيارة ترامب .. اتفاق «أمريكي ـ صيني» مُفاجئ بشأن مضيق هرمز

ترشيحاتنا

الشاب الضحية بالغربية

ضبط عاطل أنهى حياة شاب بطعنات غادرة بـ سلاح أبيض في شوارع المحلة

صورة أرشيفية

اليوم.. جنايات المحلة تنطق الحكم علي المتهمة بإنهاء حياة طفلة جارتها بقطور

أرشيفية

19 مايو | نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل جاره

بالصور

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

فستان غير تقليدي.. نادين نجيم تستعرض جمالها

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟.. خبراء يفسرون الظاهرة الشائعة

لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟
لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟
لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟

تحذير عاجل ..ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول ملعقتي عسل يوميا؟

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد