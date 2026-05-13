حملة رقابية لإحكام السيطرة على الأسواق بالغردقة

شهد مجمع خدمات الدهار بمدينة الغردقة تحركًا رقابيًا واسعًا، بعدما نفذ فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت إحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالقوانين المنظمة.

وجاءت الحملة بقيادة مسؤولي الفرع، حيث جابت الفرق التفتيشية مختلف المحال ومنافذ البيع داخل المجمع، في إطار متابعة الانضباط التجاري وضمان تقديم سلع مطابقة للاشتراطات الصحية، بما يحقق حماية حقيقية للمواطنين.

متابعة الأسعار والاشتراطات الصحية

وركزت أعمال التفتيش على التأكد من إعلان الأسعار بشكل واضح وشفاف أمام المستهلكين، إلى جانب مراجعة الشهادات الصحية للعاملين، خاصة في الأنشطة المرتبطة بالمواد الغذائية، لضمان سلامة المعروض وجودته.

وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، حيث تم تحرير محضرين ضد منشآت لم تلتزم بالضوابط المحددة، فضلًا عن توجيه 4 إنذارات قانونية لعدد من أصحاب المحال لتصحيح أوضاعهم وتلافي القصور الإداري والفني خلال مهلة محددة.

تحركات مستمرة لمنع التلاعب بالأسعار

وأكد مسؤولو جهاز حماية المستهلك أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة رقابية مستمرة تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار، مع ضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة.

تحسين المظهر الحضاري للمجمع

وفي سياق متصل، أوضح المسؤول عن إدارة الأسواق أن الجهود لا تقتصر على الرقابة فقط، بل تمتد لتطوير الشكل العام للمجمع ورفع كفاءته، من خلال إزالة الإشغالات وتحسين مستوى النظافة داخل الملحقين (أ، ب)، بما يعكس صورة حضارية تليق بمدينة سياحية مثل الغردقة.

وأشار إلى أن هناك تشديدًا مستمرًا على ضرورة التزام التجار بوضع لافتات أسعار واضحة، مؤكدًا أن الحملات ستتواصل بشكل دوري، وأن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات قانونية حاسمة.

رسالة واضحة للسوق

تعكس هذه التحركات رسالة حاسمة بأن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المستهلك، وأن ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التجاري بات أولوية، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزائرين.