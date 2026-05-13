قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب العراقي يصوت غدًا على المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة
جيش الاحتلال: استهدفنا أكثر من 40 موقعا لحزب الله في عدة مناطق جنوبي لبنان
رابط تقديم رياض الاطفال وأولى ابتدائي 2027 بالمدارس الرسمية|التعليم: ترقبوه أول يونيو
البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا
موعد مباراة مصر وإثيوبيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للعمل من أجل دعم توسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات
وكالة الأنباء اللبنانية: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب بيروت للمرة الثانية
جيش الاحتلال يصدر أمرا جديداً بالإخلاء الفوري لقرى جنوب لبنان
"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية
هيئة الاستثمار: التحول الرقمي أولوية استراتيجية خلال المرحلة الحالية
إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم لحزب الله على الأراضي المحتلة
العظمى تتخطى 40 درجة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة تضرب الطقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة رقابية لإحكام السيطرة على الأسواق بالغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

شهد مجمع خدمات الدهار بمدينة الغردقة تحركًا رقابيًا واسعًا، بعدما نفذ فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت إحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالقوانين المنظمة.

وجاءت الحملة بقيادة مسؤولي الفرع، حيث جابت الفرق التفتيشية مختلف المحال ومنافذ البيع داخل المجمع، في إطار متابعة الانضباط التجاري وضمان تقديم سلع مطابقة للاشتراطات الصحية، بما يحقق حماية حقيقية للمواطنين.

متابعة الأسعار والاشتراطات الصحية

وركزت أعمال التفتيش على التأكد من إعلان الأسعار بشكل واضح وشفاف أمام المستهلكين، إلى جانب مراجعة الشهادات الصحية للعاملين، خاصة في الأنشطة المرتبطة بالمواد الغذائية، لضمان سلامة المعروض وجودته.

وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، حيث تم تحرير محضرين ضد منشآت لم تلتزم بالضوابط المحددة، فضلًا عن توجيه 4 إنذارات قانونية لعدد من أصحاب المحال لتصحيح أوضاعهم وتلافي القصور الإداري والفني خلال مهلة محددة.

تحركات مستمرة لمنع التلاعب بالأسعار

وأكد مسؤولو جهاز حماية المستهلك أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة رقابية مستمرة تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار، مع ضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة.

تحسين المظهر الحضاري للمجمع

وفي سياق متصل، أوضح المسؤول عن إدارة الأسواق أن الجهود لا تقتصر على الرقابة فقط، بل تمتد لتطوير الشكل العام للمجمع ورفع كفاءته، من خلال إزالة الإشغالات وتحسين مستوى النظافة داخل الملحقين (أ، ب)، بما يعكس صورة حضارية تليق بمدينة سياحية مثل الغردقة.

وأشار إلى أن هناك تشديدًا مستمرًا على ضرورة التزام التجار بوضع لافتات أسعار واضحة، مؤكدًا أن الحملات ستتواصل بشكل دوري، وأن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات قانونية حاسمة.

رسالة واضحة للسوق

تعكس هذه التحركات رسالة حاسمة بأن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المستهلك، وأن ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التجاري بات أولوية، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزائرين.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ .. هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

إداله دهب بـ10 مليون ومخدش جنيه واحد | قصة صادمة لـ كمين جواهرجي الإسكندرية

كابتن ايلا تنعى ابو زهرة

متحدثة الجيش الإسرائيلي تنعى عبدالرحمن أبوزهرة.. والمتابعون: نسيتي دوره في السقوط ببئر سبع

يامال يرفع علم فلسطين

أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع «يامين يامال» علم فلسطين

مشغولات ذهبية

عاودت الارتفاع .. مُفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر

المتهم بقتل طليقته

هددها بإلقاء أولاده في النيل .. كواليس صادمة من الأسرة بشأن القاضي السابق قاتل زوجته

الدولار

بعد ارتفاعه .. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

سلة الأهلي

سلة الأهلي رجال ضد الاتحاد اليوم في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر

شوبير

شوبير: هبوط النادي الإسماعيلي لم يكن مفاجأة

الزمالك

حمادة عبداللطيف: دفاع الزمالك نقطة القوة أمام اتحاد العاصمة.. وبيزيرا مفتاح الفوز

بالصور

تحذير عاجل ..ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول ملعقتي عسل يوميا؟

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟

فستان ناعم.. ليلى أحمد زاهر تستعرض حملها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أسرار البطاطس المقرمشة.. خطوات بسيطة تمنحك الطعم الذهبي في المنزل

أسرار البطاطس المقرمشة
أسرار البطاطس المقرمشة
أسرار البطاطس المقرمشة

أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي

أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي

فيديو

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

اليوتيوبر التركي روحي جينيت

حضر الفرح بعد الهروب من السفينة حاملة هانتا.. ظهور مُفاجئ لـ «روحي جينيت» يُثير الغضب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد