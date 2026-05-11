رئيس حي شمال الغردقة يوقف أعمال مخالفة ويصادر معدات بناء في حملة ضد التعديات

قام اللواء أحمد علي احمد رئيس حي شمال الغردقة، في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات بناء وفرض هيبة القانون ومنع البناء العشوائي، بتكليف مسؤول المتابعة الميدانية وقسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية وبمتابعة سكرتير الحي بإيقاف أعمال (عدد ٢لودر ) اثناء قيامهم بأعمال حفر والقاء ناتج الحفر في الأماكن غير المخصصة له بمنطقه تقسيم المجاورات مجاوره ٤ بالطريق الدائرى الأوسط ومصادرة المعدات المستخدمة في المخالفة وذلك لعدم التزامهم بالتعليمات اللازمة .

كما أكد اللواء /أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة أن المتابعة والجوالات الميدانية مستمرة على مدار الساعة طوال الاسبوع داخل نطاق الحي لعودة الانضباط داخل الشارع وتطبيق القانون علي الجميع دون استثناء لضمان ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها كوجهة سياحية عالمية ، مؤكدًا أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء للحفاظ على سلامة المواطنين والتخطيط العمراني للمدينة ، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لرصد أي محاولات للبناء المخالف في مهدها .