الوكالة الدولية للطاقة تتوقع انخفاض إنتاج النفط العالمي

أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن ثمان دول من منظمة "أوبك+" خفضت إنتاج النفط بمقدار 880 ألف برميل يوميا في أبريل وكانت تنتج 8.8 مليون برميل يوميا أقل من هدفها.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير أنها خفضت توقعاتها لإنتاج النفط العالمي في عام 2026 ،مضيفة " نتوقع الآن أن ينخفض إنتاج النفط العالمي بمقدار 3.91 مليون يوميا، ليصل إلى 102.25 مليون يوميا.

كما خفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشأن تكرير النفط العالمي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2026 مقارنة بمليون برميل يوميا في العام الماضي.

كما كشفت وكالة الطاقة الدولية عن ارتفاع عائدات صادرات النفط الروسية بمقدار 110 ملايين دولار في أبريل لتصل إلى 19.2 مليار دولار..