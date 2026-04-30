وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة بسبب حرب إيران

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، يوم الخميس، إن العالم يمر بأكبر أزمة طاقة في تاريخه، نتيجة الاضطرابات التي أعقبت الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وأوضح بيرول، خلال مشاركته في مؤتمر حول تحول الطاقة في باريس، أن أسواق النفط والغاز تشهد ضغوطاً حادة، مشيراً إلى أن أسعار النفط تجاوزت مستوى 120 دولاراً للبرميل، وهو ما يزيد الأعباء على العديد من الدول.

وأضاف أن العالم يواجه تحديات متزامنة على صعيدي الطاقة والاقتصاد، مؤكداً أن وكالة الطاقة الدولية تتابع تطورات الوضع عن كثب في ظل هذه الظروف.

من جانبه، شدد رئيس مؤتمر المناخ “كوب31” المعيّن، مراد كوروم، على أن الأزمة الراهنة تسلط الضوء على ضرورة إعادة تشكيل منظومة الطاقة العالمية، وتسريع وتيرة التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وقال كوروم، الذي يشغل أيضاً منصب وزير المناخ في تركيا، إن الأزمة الحالية تُعد الأكبر في تاريخ قطاع الطاقة، مؤكداً أن التحول في نموذج الطاقة العالمي بات أمراً حتمياً، وأن تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة يمثل الخطوة الأهم في هذا الاتجاه.

ويأتي هذا الاجتماع في باريس ضمن الاستعدادات لقمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب31”، المقررة في أنطاليا التركية.