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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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أسعار السجائر المحلي والمستورد في الأسواق اليوم

أسعار السجائر اليوم
أسعار السجائر اليوم
رشا عوني

ترتفع معدلات البحث يوميا أسعار السجائر المحلية والمستوردة بعد آخر زيادة شهدتها أسعار السجائر رسميا، ورغم أضرار السجائر وخطورتها إلا أن شراءها يتزايد يوميا خاصة مع ظهور السجائر الإلكترونية.

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الأثنين 15يونيو

ننشر أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 في مصر ، وذلك بعد آخر زيادة رسمية أعلنت عنها الشركة الشرقية للدخان و كذلك شركة فيليب موريس للسجائر المستوردة..  

ـ سجل سعر سجائر «ميريت» نحو 111 جنيها.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو» نحو 102 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو كرافتد» نحو 79 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر« إل آند إم» نحو 82 جنيهًا.

ـ أسعار علبة السجائر - دافيدوف (كلاسيك، جولد، وايت، سليمز): 102 جنيهًا للعلبة.

ـ تايم (أحمر ـ أزرق ـ سيلفر): 53 جنيهًا.

ـ تايم شيفت (أحمر ـ أزرق): 53 جنيهًا.

أسعار السجائر الشعبية اليوم

ـ كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا

ـ كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا

ـ كليوباترا بوكس (أبيض / ألوان): 48 جنيهًا

ـ كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا

ـ بوسطن / بلومنت: 48 جنيهًا

ـ مونديال (أحمر ـ أصفر ـ سيلفر): 48 جنيهًا

ـ مونديال سويتش (منتول / بلو بيري): 48 جنيهًا

ـ كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا

ـ ماتوسيان سوبر: 48 جنيهًا.

أسعار التبغ المسخن اليوم

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 82 جنيهًا في مصر

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة.

ـ أسعار التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 87 جنيهًا للعبوة

أضرار التدخين على الصحة

التدخين له العديد من الأضرار التي تستمر على المدى الطويل، ومن هذه الأضرار بالطبع السرطان؛ التدخين يتسبب في 70% من حالات الإصابة بسرطان الرئة، بالإضافة لأجزاء الجسم الأخرى، والتي تشمل:

·        المعدة

·        الكبد

·        البنكرياس

·        الكليتين

·        المثانة

·        الأمعاء

·        الحوض

·        الحلق

·        المرئ

·        الحنجرة

·        الفم

وتشمل الحالات الصحية التي تصيب الرئتين الآتي:

·        الالتهاب الرئوي

·        الانسداد الرئوي المزمن والذي يشمل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية

كما أن التدخين يزيد من أعراض الأمراض التنفسية الأخرى، مثل عدوى الجهاز التنفسي والربو ونزلات البرد الشائعة.

الحالات الصحية الأخرى التي تصيب الجسم بسبب التدخين تشمل الآتي:

·        أمراض الأوعية الدموية

·        السكتة الدماغية

·        أمراض القلب التاجي

·        النوبات القلبية

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