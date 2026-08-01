برلماني: الرئيس السيسي يقود التعامل مع حادث دمياط بحكمة لحماية الأمن القومي

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن إدارة الدولة المصرية لحادث ميناء دمياط عكست كفاءة مؤسساتها وقدرتها على التعامل مع الأزمات باحترافية، مشيدًا بالنهج الذي اتبعته القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة الموقف، والذي اتسم بالحكمة والشفافية والاعتماد على المعلومات الرسمية.

وقال عبد المجيد، في تصريح صحفي اليوم، إن إعلان نتائج التحقيقات الأولية بشأن الحادث، وما تضمنته من معلومات حول أسبابه، يؤكد حرص الدولة على إطلاع المواطنين على الحقائق أولًا بأول، بما يعزز الثقة بين الدولة والرأي العام، ويغلق الباب أمام الشائعات ومحاولات استغلال الأحداث للإضرار باستقرار البلاد.

وأضاف عضو مجلس النواب أن أجهزة الدولة تواصل استكمال التحقيقات بكل مهنية للوقوف على جميع ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون، بما يحفظ حقوق الدولة المصرية ويصون أمنها القومي، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع مثل هذه الملفات بمنهج مؤسسي يوازن بين الحزم والحكمة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود المرحلة الحالية برؤية استراتيجية تضع حماية المصالح الوطنية في مقدمة الأولويات، وتتعامل مع التطورات الإقليمية والدولية بأقصى درجات المسؤولية، بما يحافظ على أمن البلاد ويجنبها الانزلاق إلى صراعات لا تخدم استقرار المنطقة.

وأكد النائب أحمد عبد المجيد أن الدولة المصرية تمتلك من الإمكانات والقدرات ما يؤهلها لحماية حدودها ومقدراتها والتصدي لأي تهديدات تستهدف أمنها القومي، مشددًا على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تؤدي دورها الوطني بكفاءة عالية للحفاظ على استقرار الوطن وسلامة أراضيه.

وأوضح أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز التكاتف الوطني والالتفاف حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، باعتبار أن وحدة الصف تمثل الركيزة الأساسية لمواجهة مختلف التحديات، لافتًا إلى أن وعي المواطنين يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة في التصدي لحملات التضليل والشائعات.

واختتم عبد المجيد تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستواصل انتهاج سياسة تقوم على الحكمة وضبط النفس واحترام قواعد القانون الدولي، مع اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها القومي، مشددًا على أن التفاف الشعب حول الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة يمثل صمام الأمان للحفاظ على استقرار الوطن ومقدراته.