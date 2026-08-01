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اكتمال صفوف بيراميدز في معسكر تركيا بانضمام الدوليين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اكتمال صفوف بيراميدز في معسكر تركيا بانضمام الدوليين

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

شهد معسكر فريق بيراميدز المقام حاليًا في تركيا دفعة قوية، بعدما اكتملت صفوف الفريق بانضمام جميع اللاعبين إلى التدريبات، في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، وسط تركيز كبير من الجهاز الفني على رفع الجاهزية الفنية والبدنية لكافة عناصر الفريق.

وانتظم الثلاثي الدولي مهند لاشين، وكريم حافظ، ومصطفى زيكو في تدريبات الفريق، عقب انتهاء ارتباطاتهم السابقة، ليصبح جميع لاعبي القائمة متواجدين داخل المعسكر، وهو ما منح الجهاز الفني فرصة العمل بكامل القوة الضاربة خلال المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد.

ويستمر معسكر بيراميدز في تركيا حتى يوم 9 أغسطس الجاري، حيث يسعى الجهاز الفني إلى استغلال الأيام المتبقية للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم، خاصة في ظل طموحات النادي بالمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

وجاءت الحصة التدريبية اليوم متنوعة، حيث اشتملت على تدريبات بدنية قوية لرفع معدلات اللياقة البدنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية والخططية التي يسعى الجهاز الفني لترسيخها داخل الفريق.

كما ركز الجهاز الفني على تدريبات خاصة بالتحرك بدون كرة، وسرعة نقل اللعب، والضغط في مختلف مناطق الملعب، بالإضافة إلى تقسيمة فنية شهدت حماسًا كبيرًا بين اللاعبين ورغبة واضحة في إثبات الجدارة قبل بداية الموسم.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مباراتين وديتين خلال الأيام المقبلة، واللتين تمثلان المحطة الأخيرة في برنامج الإعداد قبل العودة إلى القاهرة، حيث يهدف الجهاز الفني إلى الوقوف على الحالة الفنية والبدنية لجميع اللاعبين، وتجربة أكثر من طريقة لعب قبل الاستقرار على التشكيل الأساسي.

ويأمل بيراميدز في الخروج من معسكر تركيا بأقصى استفادة ممكنة، بعدما وفر المعسكر أجواءً مثالية للإعداد، سواء من خلال التدريبات المكثفة أو المباريات الودية، بما يعزز من جاهزية الفريق لتحقيق بداية قوية في الموسم الجديد والمنافسة بقوة على جميع الألقاب


 

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