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علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها

علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها
علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها
أسماء عبد الحفيظ

تعتمد كثير من السيدات على أدوات تصفيف الشعر الحرارية مثل مجفف الشعر، ومكواة الفرد، ومكواة التجعيد للحصول على مظهر أنيق في وقت قصير، إلا أن الاستخدام المتكرر لهذه الأدوات دون حماية كافية قد يؤدي إلى تلف الشعر وفقدانه حيويته تدريجيًا.

علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها

ويؤكد خبراء العناية بالشعر أن التعرض المستمر للحرارة العالية يضعف الطبقة الخارجية للشعرة، ما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والتقصف والتكسر. وقد لا تظهر علامات التلف بشكل مفاجئ، لكنها تتطور مع مرور الوقت إذا لم يتم تقليل استخدام الحرارة أو اتباع روتين مناسب للعناية بالشعر.

وفيما يلي أبرز العلامات التي تشير إلى تلف الشعر بسبب الحرارة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها

1- جفاف الشعر بشكل ملحوظ

من أولى علامات تلف الشعر فقدانه للرطوبة الطبيعية، فيصبح ملمسه خشنًا وجافًا، حتى بعد استخدام البلسم أو الزيوت المرطبة.

2- تقصف الأطراف

يؤدي التعرض المستمر للحرارة إلى ضعف أطراف الشعر وانقسامها، ما يجعلها تبدو متشققة ويصعب الحفاظ على مظهرها الصحي.

3- زيادة تكسر الشعر

إذا لاحظت تساقط خصل قصيرة أثناء التمشيط أو التصفيف، فقد يكون السبب هو تكسر الشعر نتيجة ضعف بنيته بسبب الحرارة، وليس تساقطًا من الجذور.

4- فقدان اللمعان

الشعر الصحي يعكس الضوء بشكل طبيعي، أما الشعر التالف فيبدو باهتًا وخاليًا من الحيوية بسبب تضرر الطبقة الخارجية للشعرة.

5- صعوبة التصفيف

الشعر المتضرر بالحرارة يصبح أكثر عرضة للتشابك، ويصعب التحكم فيه أو تصفيفه بسهولة، حتى بعد استخدام منتجات التنعيم.

6- زيادة الهيشان

تؤدي الحرارة إلى رفع الطبقة الخارجية للشعرة، ما يجعلها أكثر عرضة للهيشان والتطاير، خاصة في الأجواء الرطبة.

7- ضعف مرونة الشعر

عندما يفقد الشعر مرونته يصبح أكثر قابلية للكسر عند شده أو تصفيفه، وهي علامة شائعة على تلف ألياف الشعرة.

8- تغير ملمس الشعر

قد يصبح الشعر خشنًا أو يشبه القش عند لمسه، وهو ما يشير إلى فقدان الزيوت الطبيعية وتلف الطبقة الواقية للشعرة.

9- بهتان لون الشعر المصبوغ

إذا كان الشعر مصبوغًا، فإن الاستخدام المتكرر للحرارة قد يسرع من تلاشي اللون، ويجعله يبدو باهتًا وغير متجانس.

10- تشقق الشعرة وظهور نقاط بيضاء

قد تظهر نقاط بيضاء صغيرة على أطراف بعض الشعيرات، وهي علامة على ضعف الشعرة واقترابها من التكسر نتيجة التلف.

كيف تحمين شعرك من أضرار الحرارة؟

ينصح خبراء العناية بالشعر باستخدام بخاخ أو كريم واقٍ من الحرارة قبل استعمال أي أداة تصفيف، مع ضبط درجة الحرارة على المستوى المناسب لنوع الشعر، وتجنب تمرير المكواة أكثر من مرة على الخصلة نفسها.

كما يفضل ترك الشعر يجف جزئيًا قبل استخدام المجفف، وعدم استخدام أدوات التصفيف يوميًا، مع قص الأطراف المتقصفة بانتظام للحفاظ على مظهر صحي.

أفضل طرق استعادة حيوية الشعر

يمكن تحسين حالة الشعر التالف من خلال استخدام ماسكات الترطيب العميق مرة أو مرتين أسبوعيًا، والاعتماد على شامبو وبلسم مناسبين لنوع الشعر، بالإضافة إلى تناول غذاء متوازن غني بالبروتين والحديد والزنك وأحماض أوميجا 3، لأنها عناصر تساعد في دعم نمو شعر صحي.

كما ينصح بتقليل العوامل التي تزيد من تلف الشعر، مثل الصبغات المتكررة أو المعالجات الكيميائية القاسية، مع تجنب تمشيط الشعر بعنف وهو مبلل.

ويؤكد الخبراء أن اكتشاف علامات تلف الشعر مبكرًا واتخاذ خطوات للعناية به يساعدان في الحد من تفاقم المشكلة، والحفاظ على قوة الشعر ولمعانه، خاصة مع تقليل التعرض للحرارة واستخدام المنتجات المخصصة للحماية والترطيب.

الشعر تلف الشعر علامات تدل على تلف الشعر علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة

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