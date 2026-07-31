كوميديا ومغامرات .. طرح التريلر الرسمي لفيلم محمود التاني

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "محمود التاني" عن التريلر الرسمي للعمل، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية يوم 12 أغسطس، ليمنح الجمهور أول نظرة على الأجواء الكوميدية والمغامرات التي يحملها الفيلم، والتي تجمع بين المواقف الطريفة والإيقاع السريع في عمل يُنتظر أن يكون من أبرز أفلام موسم الصيف.

ويُعد "محمود التاني" تعاونًا جديدًا بين عدد من صُنّاع النجاح الذين قدموا سلسلة أفلام "الحريفة"، بعدما حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، إذ يجتمع مجددًا كل من المنتج طارق الجنايني والمؤلف إياد صالح، إلى جانب النجمين أحمد غزي وأحمد بحر "كزبرة"، في تجربة جديدة تراهن على الكوميديا والمواقف غير المتوقعة.

ويكشف التريلر عن قصة تدور حول شخصين يحملان الاسم نفسه "محمود"، لكنهما ينتميان إلى عالمين مختلفين تمامًا، قبل أن تقودهما الصدفة إلى سلسلة من المفارقات والمغامرات الكوميدية التي تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

فيلم محمود التاني

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد بحر "كزبرة"، وأحمد غزي، وكارولين عزمي، وجنا الأشقر، وتامر هجرس، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني، ومن المقرر طرحه في جميع دور العرض السينمائية يوم 12 أغسطس.