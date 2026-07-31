طرح فيلم الجواهرجي في سينما الشعب

أعلنت سينما الشعب إدراج فيلم “الجواهرجي” ضمن برنامج عروضها في عدد من المواقع الثقافية والمسارح بالمحافظات، بالتزامن مع بدء عرضه في دور السينما ، يوم 5 أغسطس القادم.

فيلم «الجواهرجي» من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، وعدد من النجوم، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج وليد صبري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية «الجواهرجي» وما يمر به من مواقف ومفارقات، خاصة في علاقته الزوجية، حيث يناقش العمل بشكل خفيف ومرح فكرة إعادة اكتشاف العلاقات والحفاظ عليها وسط ضغوط الحياة.

