7 مخالفات.. الفيفا يؤدب منتخب الأرجنتين بعد نهائي المونديال

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 7 ملفات تأديبية ضد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، على خلفية الأحداث والمخالفات التي شهدتها مباريات منتخب الأرجنتين، وصولًا إلى نهائي كأس العالم.

وجاءت أبرز الملفات والعقوبات المحتملة كالتالي:

- فرنانديز يواجه عقوبة الإيقاف، بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال المباراة.

- مخالفات في مباراتي سويسرا وإنجلترا، ضمن الملفات التي فتحها الاتحاد الدولي للتحقيق في الأحداث التي شهدتها المواجهتان.

- تياغو ألمادا يواجه عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة.

- أيالا مهدد بالإيقاف لمدة 3 مباريات، بسبب اعتدائه على الإسباني داني أولمو.

- باريديس يواجه عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات، بسبب الأحداث التي أعقبت نهائي كأس العالم.

- مولينا مهدد أيضًا بالإيقاف لمدة 3 مباريات، في القضية نفسها المتعلقة بباريديس والأحداث التي وقعت عقب النهائي.

- الهتافات التمييزية ورفع علم جزر فوكلاند، حيث يحقق «فيفا» في الهتافات التي صدرت من الجماهير الأرجنتينية، إلى جانب واقعة رفع علم جزر فوكلاند.

وتنتظر الملفات السبعة قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي ستحدد العقوبات النهائية بحق اللاعبين والاتحاد الأرجنتيني، وفقًا لما ستسفر عنه التحقيقات.