رسميًا.. الكونكاكاف يرفض بالإجماع مقترحات الفيفا الجديدة المتعلقة بكأس العالم

أعلن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف"، رسميًا وبالإجماع، رفضه مقترحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو، ببيع حصص في العمليات التجارية المتعلقة بكأس العالم.

وذكر الاتحاد - في بيان، اليوم /الخميس/ - أن "الكونكاكاف هو اتحاد كروي توحّده محبة لعبتنا، حيث تأتي كرة القدم أولًا. وانطلاقًا من هذه الفلسفة، عملنا خلال السنوات العشر الماضية على بناء منظمة من الصفر، تقوم على خدمة اللعبة والحوكمة الشفافة، والإدارة المسؤولة طويلة الأمد لكرة القدم".

وأضاف البيان: "لقد أظهر التاريخ للفيفا ولعائلة كرة القدم ما يحدث عندما يفقد القائمون على إدارة اللعبة تركيزهم على هذه القيم.. وانطلاقًا من ذلك، عقد اتحاد الكونكاكاف، اليوم، اجتماعًا ضم رؤساء الاتحادات الأعضاء الـ41، إلى جانب رئيس الاتحاد، وأعضاء المجلس، وأعضاء مجلس (فيفا)، لمناقشة مقترح قدمه رئيس (فيفا) يقضي بإنشاء كيان باسم «FIFA Forward Enterprise»، وبيع حصص من بطولة كأس العالم إلى مستثمرين في القطاع الخاص".

وخلال الاجتماع، أعربت الاتحادات الأعضاء عن قلقها العميق إزاء غياب الإجراءات القانونية والمؤسسية السليمة المتعلقة بالمقترح، والمهلة الزمنية القصيرة، بشكل غير مبرر، لاتخاذ القرار، وعدم عرض المقترح على هيئات الحوكمة المختصة في "فيفا" لمراجعته أو اعتماده.

ووفقًا للبيان، فقد طُرحت تساؤلات حول الحاجة إلى استثمارات من شركات الأسهم الخاصة لتمويل برامج FIFA Forward الحالية والمستقبلية، خاصة بعد تحقيق بطولة كأس العالم الأخيرة أعلى أرباح في تاريخ "فيفا".

وشدد البيان على أن المناقشات أكدت ضرورة تعزيز الشفافية والالتزام بإجراءات الحوكمة السليمة.

وذكر البيان أنه "بناءً على ذلك، قرر اتحاد الكونكاكاف واتحاداته الأعضاء الـ41 رفض المقترح، وتكليف ممثلي الاتحادات في مجلس (فيفا) بالتواصل معه لبحث كيفية استخدام الاحتياطيات المالية الحالية لـ(فيفا) لزيادة تمويل برنامج FIFA Forward، بما يدعم تطوير كرة القدم في منطقتهم".

كما قرر الكونكاكاف تكليف ممثليه في مجلس "فيفا" بإبلاغ إنفانتينو بضرورة أن تمر أي مسألة عبر إجراءات الحوكمة الصحيحة، من خلال الجهاز الإداري ومجلس "فيفا"، ووفقًا للنظام الأساسي له.

واختتم الاتحاد بيانه بالقول: "من خلال هذه الخطوات، يؤكد اتحاد الكونكاكاف مجددًا أن مستقبل كرة القدم، وأعظم أصولها، يجب أن يبقى في أيدي أسرة كرة القدم".