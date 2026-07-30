متى يفتح باب التسجيل؟ تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2026 والكليات المتاحة

تتجه أنظار الآلاف من طلاب الشهادات الفنية نحو بوابة التنسيق الإلكتروني لعام 2026، حالمين باستكمال مسيرتهم التعليمية في الجامعات والمعاهد المصرية، وتتصدر معدلات البحث الاستعلام عن الموعد الرسمي لفتح باب تسجيل الرغبات، واستكشاف خريطة الكليات والمعاهد المتاحة لمختلف التخصصات «صناعي، تجاري، زراعي، وفندقي»، تمهيدًا لحجز مقعد في التعليم العالي.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2026

من المقرر أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية في أواخر شهر أغسطس أو أوائل سبتمبر، بعد انتهاء تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة، في آخر مراحلها وهي المرحلة الثالثة.

ويسجل طلاب الدبلومات الفنية الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يتم قبول الطلاب وفقًا للحدود الدنيا التي يعلنها مكتب التنسيق، مع الالتزام بنسبة القبول المقررة لخريجي التعليم الفني.

ويشمل التنسيق طلاب الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية بنظام الثلاث سنوات، مع اختلاف الكليات المتاحة وفقًا لنوع الشهادة والتخصص الذي حصل عليه الطالب.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

فور الإعلان عن فتح باب تسجيل الرغبات، يمكن للطلاب اتباع الخطوات الآتية في التقديم عبر موقع التنسيق:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــا.

-اختيار "خدمات تنسيق الدبلومات الفنية".

-إدخال رقم الجلوس

-كتابة الرقم السري الموجود في استمارة النجاح.

-تسجيل الرغبات بالترتيب الذي يناسب الطالب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

-مراجعة جميع الرغبات قبل الضغط على زر "حفظ".

-طباعة أو الاحتفاظ بنسخة من إيصال تسجيل الرغبات بعد الانتهاء.

الأوراق المطلوبة للتقديم لطلاب الدبلومات الفنية

يجب على الطالب تجهيز عدد من المستندات الأساسية، أبرزها:

أصل شهادة الدبلوم الفني.

بيان الدرجات.

شهادة الميلاد المميكنة.

بطاقة الرقم القومي أو صورة منها.

عدد من الصور الشخصية الحديثة.

أي مستندات أخرى تطلبها الكلية أو المعهد بعد إعلان نتيجة الترشيح.

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية

- كلية تجارة بور سعيد.

- كلية تجارة كفر الشيخ.

- كلية تربية طنطا.

- كلية تجارة دمياط.

- كلية تربية كفر الشيخ.

- كلية تجارة الزقازيق.

- كلية تجارة السويس.

- كلية تجارة طنطا.

- كلية تجارة جنوب الوادي.

- كلية تجارة بنها.

- كلية تجارة عين شمس.

- كلية تجارة مدينة السادات.

المعاهد المتاحة للدبلومات الفنية

- معهد فني صحي الإسكندرية.

- معهد فني صحي طنطا.

- معهد فنى صحي الزقازيق.

- معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

- معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

- معهد الإسكندرية.

- معهد الزقازيق.

- معهد المنصورة.

- معهد طنطا.

- معهد الإسماعيلية.

- معهد بني سويف.

- معهد بني سويف.

- معهد سوهاج.

- المعهد الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي.

- معهد فني تجاري المطرية.

- معهد فني تجاري الروضة.

- معهد فني تجاري قنا.

- معهد فني تجاري أسوان.