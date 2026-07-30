قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر عيار 18 في الصاغة الآن
7 مخالفات.. الفيفا يؤدب منتخب الأرجنتين بعد نهائي المونديال
معهمش qr code .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة داخل قرية بالساحل
كليات الطب البشري بالجامعات الأهلية .. تعرف على مصروفاتها بالأرقام
وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف يفتتحون مسجد الإمام الحسين عقب تجديد الفرش
سنتكوم: طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تتزود بالوقود خلال مهمة بالشرق الأوسط
ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية قادمة من تركيا
العثور على جثة شاب متحللة غارقة في مياه مصرف بالغربية ..صور
وسيم السيسي: الكشف الكامل عن أسرار الأجسام الطائرة قد يثير صدمة علمية وحضارية
إيران: مصر صديق وشريك مهم في المنطقة وأمنها يحظى بأهمية قصوى لنا
وزير خارجية إيران : أمن مصر أهمية قصوى لنا و يجب أن نكون يقظين تجاه للمخططات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

متى يفتح باب التسجيل؟ تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2026 والكليات المتاحة

تنسيق الدبلومات الفنية 2026
تنسيق الدبلومات الفنية 2026
خالد يوسف

تتجه أنظار الآلاف من طلاب الشهادات الفنية نحو بوابة التنسيق الإلكتروني لعام 2026، حالمين باستكمال مسيرتهم التعليمية في الجامعات والمعاهد المصرية، وتتصدر معدلات البحث الاستعلام عن الموعد الرسمي لفتح باب تسجيل الرغبات، واستكشاف خريطة الكليات والمعاهد المتاحة لمختلف التخصصات «صناعي، تجاري، زراعي، وفندقي»، تمهيدًا لحجز مقعد في التعليم العالي.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2026

من المقرر أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية في أواخر شهر أغسطس أو أوائل سبتمبر، بعد انتهاء تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة، في آخر مراحلها وهي المرحلة الثالثة.

ويسجل طلاب الدبلومات الفنية الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يتم قبول الطلاب وفقًا للحدود الدنيا التي يعلنها مكتب التنسيق، مع الالتزام بنسبة القبول المقررة لخريجي التعليم الفني.

ويشمل التنسيق طلاب الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية بنظام الثلاث سنوات، مع اختلاف الكليات المتاحة وفقًا لنوع الشهادة والتخصص الذي حصل عليه الطالب.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

فور الإعلان عن فتح باب تسجيل الرغبات، يمكن للطلاب اتباع الخطوات الآتية في التقديم عبر موقع التنسيق:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــا.

-اختيار "خدمات تنسيق الدبلومات الفنية".

-إدخال رقم الجلوس

-كتابة الرقم السري الموجود في استمارة النجاح.

-تسجيل الرغبات بالترتيب الذي يناسب الطالب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

-مراجعة جميع الرغبات قبل الضغط على زر "حفظ".

-طباعة أو الاحتفاظ بنسخة من إيصال تسجيل الرغبات بعد الانتهاء.

الأوراق المطلوبة للتقديم لطلاب الدبلومات الفنية

يجب على الطالب تجهيز عدد من المستندات الأساسية، أبرزها:

أصل شهادة الدبلوم الفني.

بيان الدرجات.

شهادة الميلاد المميكنة.

بطاقة الرقم القومي أو صورة منها.

عدد من الصور الشخصية الحديثة.

أي مستندات أخرى تطلبها الكلية أو المعهد بعد إعلان نتيجة الترشيح.

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية

- كلية تجارة بور سعيد.

- كلية تجارة كفر الشيخ.

- كلية تربية طنطا.

- كلية تجارة دمياط.

- كلية تربية كفر الشيخ.

- كلية تجارة الزقازيق.

- كلية تجارة السويس.

- كلية تجارة طنطا.

- كلية تجارة جنوب الوادي.

- كلية تجارة بنها.

- كلية تجارة عين شمس.

- كلية تجارة مدينة السادات.

المعاهد المتاحة للدبلومات الفنية

- معهد فني صحي الإسكندرية.

- معهد فني صحي طنطا.

- معهد فنى صحي الزقازيق.

- معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

- معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

- معهد الإسكندرية.

- معهد الزقازيق.

- معهد المنصورة.

- معهد طنطا.

- معهد الإسماعيلية.

- معهد بني سويف.

- معهد بني سويف.

- معهد سوهاج.

- المعهد الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي.

- معهد فني تجاري المطرية.

- معهد فني تجاري الروضة.

- معهد فني تجاري قنا.

- معهد فني تجاري أسوان.

الكليات المتاحة تنسيق الدبلومات الفنية 2026 طلاب الشهادات الفنية خريطة الكليات والمعاهد حجز مقعد في التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

93.12% الطب 92.80% للأسنان والصيدلة 91.70%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم بالأرقام

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

وزير التربية والتعليم

مصاريف المدارس التجريبية 2027 بالأرقام .. خبر عاجل لطلاب "الرسمية لغات والمتميزة"

ترشيحاتنا

مرتضى منصور

مرتضى منصور يدعو إلى الاصطفاف الوطني بعد حادث ميناء دمياط: جيش مصر قادر على ردع أي تهديد

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم

صورة ارشيفية

نقيب المحامين : أمن مصر وسيادتها خط أحمر .. ووحدة الصف ضرورة وطنية

بالصور

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

فيديو

سامى مغاوري

سامي مغاوري : المسرح عشقي .. واللعبة حقق نجاحه لأنه بيعبر عن الكوميديا الحقيقية | فيديو

محمد رياض

محمد رياض : الدورة الـ19 من مهرجان المسرح الأنجح .. ولا أحب جدل التكريمات | حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد