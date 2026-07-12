%66 نسبة النجاح في الدبلومات الفنية بشمال سيناء

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء الدكتور حمزة رضوان إن نسبة النجاح في الدبلومات الفنية "صناعي - زراعي - تجاري - فندقي" نظام الـ3 و5 سنوات بلغت 66%.

وأكد رضوان، في بيان اليوم، الأحد، أن نسبة النجاح في دبلوم التجارة بلغت 78.7%، ودبلوم الصناعة 65%، ودبلوم الفندقة 76.2%، ودبلوم الزراعة 65% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات.

وأضاف أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء، بلغ 2769 طالبًا وطالبة من بينهم 1531 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي، و691 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري، و457 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي، بالإضافة إلى 90طالبا وطالبة بالتعليم الفندقي.

يشار إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية جرت خلال الفترة من (6 - 18) يونيو 2026.