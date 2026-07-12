للعام الخامس.. إطلاق حملة "أنت أقوى من المخدرات" بشواطئ الإسكندرية

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بفتح شواطئ المحافظة أمام الفعاليات المجتمعية والتوعوية وتعزيز دورها في خدمة المواطنين.

تدشين الحملة

ودشنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فعاليات حملة "أنت أقوى من المخدرات" بشاطئ ستانلي، للعام الخامس على التوالي.

وانطلقت فعاليات الحملة بالتزامن في عدد من شواطئ الإسكندرية، شملت عروس البحر، ورأس التين، وبحري المميز، والمندرة، ووانلي، والهانوفيل المجاني، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من رواد الشواطئ خلال موسم الصيف، ونشر الوعي بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة، والتعريف بالخدمات العلاجية والتأهيلية التي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وتضمنت الحملة لقاءات مباشرة مع المواطنين، جرى خلالها تقديم رسائل توعوية حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، مع التأكيد على أن خدمات العلاج والتأهيل التي يقدمها الصندوق تُقدم بالمجان وفي سرية تامة، من خلال مراكزه العلاجية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على خصوصية المتقدمين للعلاج ودعمهم حتى تمام التعافي.

وأكدت محافظة الإسكندرية أن حماية الشباب من مخاطر الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، داعية المواطنين ورواد الشواطئ إلى التفاعل مع فعاليات الحملة والمساهمة في نشر رسائلها التوعوية، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وبناء مجتمع أكثر أمانًا.

كما دعت المحافظة المواطنين إلى الاستفادة من خدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال التواصل مع الخط الساخن (16023)، الذي يقدم خدمات العلاج والتأهيل النفسي مجانًا، وفي سرية تامة، وعلى مدار 24 ساعة.

يأتي استمرار التعاون بين محافظة الإسكندرية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للعام الخامس على التوالي تأكيدًا لنجاح هذه الشراكة في نشر ثقافة الوقاية والتوعية بمخاطر الإدمان، حيث أسهمت الحملة خلال السنوات الماضية في الوصول إلى آلاف المواطنين، ورفع مستوى الوعي لديهم، وتشجيع العديد من الحالات على بدء رحلة العلاج والتعافي.

جاء ذلك بحضور العميد أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتور سلام العربي مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالإسكندرية، وعدد من ممثلي الصندوق والقائمين على تنفيذ الحملة.