قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلال
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد .. فيديو
سموتريتش يرثي ليندسي جراهام: إسرائيل فقدت أحد أعظم أصدقائها في واشنطن
أخبار التوك شو| النائب محمد أبو العينين يترأس قمة رؤساء برلمانات الاتحاد.. والرئيس السيسي يتقدم بخالص التعازي لقطر
علاقة غريبة بمدرسها.. جيدا منصور تزيد اللغز غموضا بمسلسل تحت السن
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد 12-7-2026
شركتان مصريتان بصدد التعاقد لتوصيل الغاز لمدينتي معان والموقر بالأردن
سنتكوم: مضيق هرمز مفتوح.. وإيران لا تسيطر على الممر الملاحي
سلطنة عمان تحتج رسميا لدى إيران.. استدعاء السفير ومطالبة باحترام السيادة وحسن الجوار
الأهلي يحدد موعد معسكر إسبانيا.. ومواجهة ودية مرتقبة أمام برشلونة
الإعدام شنقًا لسائق أنهى حياة طفل دهسًا أثناء محاولة سرقة سيارته بالقليوبية
خطوة بخطوة.. كيف تقدم في كلية الشرطة لعام 2026 - 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للعام الخامس.. إطلاق حملة "أنت أقوى من المخدرات" بشواطئ الإسكندرية

إطلاق حملة "أنت أقوى من المخدرات"
إطلاق حملة "أنت أقوى من المخدرات"
أحمد بسيوني
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بفتح شواطئ المحافظة أمام الفعاليات المجتمعية والتوعوية وتعزيز دورها في خدمة المواطنين.

تدشين الحملة

ودشنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فعاليات حملة "أنت أقوى من المخدرات" بشاطئ ستانلي، للعام الخامس على التوالي.

وانطلقت فعاليات الحملة بالتزامن في عدد من شواطئ الإسكندرية، شملت عروس البحر، ورأس التين، وبحري المميز، والمندرة، ووانلي، والهانوفيل المجاني، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من رواد الشواطئ خلال موسم الصيف، ونشر الوعي بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة، والتعريف بالخدمات العلاجية والتأهيلية التي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وتضمنت الحملة لقاءات مباشرة مع المواطنين، جرى خلالها تقديم رسائل توعوية حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، مع التأكيد على أن خدمات العلاج والتأهيل التي يقدمها الصندوق تُقدم بالمجان وفي سرية تامة، من خلال مراكزه العلاجية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على خصوصية المتقدمين للعلاج ودعمهم حتى تمام التعافي.

وأكدت محافظة الإسكندرية أن حماية الشباب من مخاطر الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، داعية المواطنين ورواد الشواطئ إلى التفاعل مع فعاليات الحملة والمساهمة في نشر رسائلها التوعوية، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وبناء مجتمع أكثر أمانًا.

كما دعت المحافظة المواطنين إلى الاستفادة من خدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال التواصل مع الخط الساخن (16023)، الذي يقدم خدمات العلاج والتأهيل النفسي مجانًا، وفي سرية تامة، وعلى مدار 24 ساعة.

يأتي استمرار التعاون بين محافظة الإسكندرية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للعام الخامس على التوالي تأكيدًا لنجاح هذه الشراكة في نشر ثقافة الوقاية والتوعية بمخاطر الإدمان، حيث أسهمت الحملة خلال السنوات الماضية في الوصول إلى آلاف المواطنين، ورفع مستوى الوعي لديهم، وتشجيع العديد من الحالات على بدء رحلة العلاج والتعافي.

جاء ذلك بحضور العميد أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتور سلام العربي مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالإسكندرية، وعدد من ممثلي الصندوق والقائمين على تنفيذ الحملة.

الإسكندرية أيمن عطية شواطئ المحافظة انت أقوى من المخدرات مكافحة الإدمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

الارجنتين وسويسرا

جدل تحكيمي وطرد لاعب سويسرا يُشعلان مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

الأرجنتين

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

الارجنتين وسويسرا

على طريقة حسام حسن.. مدرب سويسرا يُهاجم التحكيم بعد طرد «إيمبولو» ويتهم الحكم بمُحاباة الأرجنتين

ترشيحاتنا

الدكتور إبراهيم نجم، المستشار العام لمفتي الجمهورية، والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم

إبراهيم نجم: مواجهة النوازل الفكرية أصبحت ضرورة يفرضها تسارع التحولات وتداخل الأفكار عالميًّا

اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر

اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر تتابع جهود إنهاء النزاعات وتعزيز السلم المجتمعي

أمين البحوث الإسلاميَّة مع مفتي الجمهورية

أمين البحوث الإسلاميَّة: سلامة العقيدة أساسُ سلامة التصوُّرات الإنسانيَّة وغايات العلوم

بالصور

ماذا يفعل الأرز الأبيض بمرضى الكبد الدهني؟

ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى

ما أسباب الإصابة بجفاف العين فجأة؟

ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟

احذر قبل فوات الأوان .. أسباب انفجار التكييف بالمنزل

احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد