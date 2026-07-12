الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة «زاد العزة 232» لدعم قطاع غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 32 بعد المائتين، متضمنة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

حملت القافلة في يومها الـ232 أكثر من 2,635 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، التي تضمنت: 775 طنًا مواد غذائية، أكثر من 370 طنًا مواد طبية وإغاثية وأدوية علاجية، وأكثر من 1490 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت المليون طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.