جامعة المنوفية تستقبل 12 طالبا دوليا للتدريب الإكلينيكي بكلية الطب

استقبل الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، 12 طالبًا دوليًا من كليات الطب بعدد من دول العالم، للمشاركة في برنامج التدريب الإكلينيكي الذي تنظمه الجمعية العلمية لطلاب كلية الطب (MSSA-Menoufia)، وذلك بحضور الدكتورة غادة علي حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في إطار حرص الجامعة على تعزيز التدويل ودعم برامج التبادل الطلابي مع الجامعات الدولية.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب، مؤكدًا أن جامعة المنوفية تضع التدويل والتعاون الأكاديمي الدولي ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة تستقطب الطلاب من مختلف دول العالم، بما يعكس الثقة في المستوى الأكاديمي والسريري الذي تتمتع به كلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية.

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن استضافة الطلاب الدوليين تمثل فرصة لتبادل الخبرات العلمية والثقافية، وتعزيز أواصر التعاون بين جامعة المنوفية والمؤسسات الأكاديمية الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على توسيع برامج التبادل الطلابي والبحثي بما يتماشى مع رؤيتها نحو التحول إلى جامعة ذات حضور دولي متميز.

ويضم البرنامج 12 طالبًا من المكسيك، والبرازيل، وإسبانيا، وسلوفينيا، وفرنسا، وبولندا، ورومانيا، واليونان، وكندا، وسلوفاكيا، حيث يتلقون تدريبًا إكلينيكيًا داخل أقسام الجراحة العامة، وجراحة العظام، وأمراض النساء والتوليد، وجراحة المخ والأعصاب، والباثولوجيا، تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، بما يتيح لهم اكتساب الخبرات العملية والتعرف على منظومة التعليم الطبي والرعاية الصحية بجامعة المنوفية.