الدقة والعدالة.. انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنوفية

تابعت قيادات منطقة المنوفية الأزهرية انطلاق أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة؛ لضمان الالتزام بضوابط التصحيح، وتحري الدقة والموضوعية في تقدير الدرجات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي هذا الإطار، تفقد حسن درويش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، مقر تصحيح المواد الثقافية بمعهد فتيات شبين الكوم النموذجي الإعدادي الثانوي، حيث اطمأن على انتظام سير أعمال التصحيح، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة، وتحري الدقة والموضوعية في تقدير الدرجات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وعقب ذلك، تفقد فضيلته، يرافقه الدكتور سعيد عامر، الوكيل الثقافي بمنطقة المنوفية الأزهرية، مقري تصحيح المواد العربية بمعهد العاصمة (بنين شبين الكوم الإعدادي الثانوي)، والمواد الشرعية بمعهد بنين شبين الكوم النموذجي الإعدادي الثانوي، بحضور عماد أبو العينين، مدير أمن المنطقة، وعبد الله عجلان، مدير إدارة الامتحانات، حيث اطمأنوا على انتظام أعمال التصحيح، وشددوا على ضرورة الالتزام بضوابط التصحيح، وتحري الدقة والحيادية في تقدير الدرجات، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

من جانبه، أوضح عبد الله عجلان، مدير إدارة الامتحانات بمنطقة المنوفية الأزهرية، أن مقار تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026 جاءت على النحو التالي: المواد العربية بمعهد العاصمة (بنين شبين الكوم الإعدادي الثانوي)، والمواد الشرعية بمعهد بنين شبين الكوم النموذجي الإعدادي الثانوي، والمواد الثقافية بمعهد فتيات شبين الكوم النموذجي الإعدادي الثانوي.

وفي ختام الجولة، شددت قيادات منطقة المنوفية الأزهرية على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط وتعليمات التصحيح الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية، وتحري أقصى درجات الدقة والحيادية في تقدير الدرجات، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والحفاظ على حقوقهم، وخروج النتائج معبرةً عن مستواهم الحقيقي، بما يعكس الجهود المبذولة لضمان نزاهة أعمال التصحيح ودقتها.