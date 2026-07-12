قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركتان مصريتان بصدد التعاقد لتوصيل الغاز لمدينتي معان والموقر بالأردن
سنتكوم: مضيق هرمز مفتوح.. وإيران لا تسيطر على الممر الملاحي
سلطنة عمان تحتج رسميا لدى إيران.. استدعاء السفير ومطالبة باحترام السيادة وحسن الجوار
الأهلي يحدد موعد معسكر إسبانيا.. ومواجهة ودية مرتقبة أمام برشلونة
الإعدام شنقًا لسائق أنهى حياة طفل دهسًا أثناء محاولة سرقة سيارته بالقليوبية
خطوة بخطوة.. كيف تقدم في كلية الشرطة لعام 2026 - 2027
النيابة العامة تستمع لأقوال مدير نادي غزل المحلة وآخرين في واقعة وفاة طفــل أثناء التدريبات
فيديو يثير الذعر.. صحة سوهاج تكشف حقيقة ظهور ثعابين داخل مستشفى الصدر
شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
القبض على 5 تجار مخدرات تشاجروا مع جيرانهم بالأسلحة النارية بالقليوبية
صراع الحذاء الذهبي يشتعل.. ترتيب هدافي كأس العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد ميدانياً مبادرة "يوم في قريتنا" بساقية أبو شعرة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

انطلاقًا من نهج العمل الميداني الذي تبناه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، تواصل مبادرة "يوم في قريتنا" مسيرتها كإحدى المبادرات التنفيذية الرائدة التي تستهدف الارتقاء بالقرى وتحسين مستوى الخدمات بها باعتبارها إحدى المبادرات التنموية المتكاملة التي تستهدف الوصول المباشر للمواطنين، ورصد احتياجاتهم على أرض الواقع في يوم ميداني مكثف يعالج احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، ويعزز سرعة الاستجابة في تأدية الخدمة. 

حيث تفقد محافظ المنوفية ، أعمال تنفيذ فعاليات مبادرة "يوم في قريتنا" بقرية ساقية أبو شعرة بمركز ومدينة أشمون، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على معدلات الإنجاز على أرض الواقع، حيث تابع المحافظ أعمال المبادرة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بمشاركة مختلف القطاعات الخدمية ومعدات الوحدة المحلية للمركز والمدينة وعدد من الوحدات القروية المجاورة بإجمالي 3 وحدات قروية بكافة معداتهم وإمكانياتهم بالاضافة إلى شباب القرية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن أعمال المبادرة تستهدف رفع الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة العامة، ورفع تراكمات المخلفات ، حيث تم رفع كافة المخلفات والتراكمات بترعة راضي بنطاق القرية لضمان إنسيابية المياة وتحسين جودة الخدمات ، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وتهذيب الأشجار، وتسوية وتمهيد الطرق، ورفع كفاءة الشوارع والميادين. 

إلى جانب متابعة ملفات تحسين البيئة والخدمات اليومية بما يسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين ، من خلال تواجد 13 معدة تنوعت ما بين " سيارات مكنسية ، لوادر ، جليدر ، سيارات لرفع القمامة بحمولات متعددة ، أبراج إنارة عامة " وغيرها من المعدات.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية اشمون جولة موسعة عمرو الغريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

الأرجنتين

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026

الارجنتين وسويسرا

جدل تحكيمي وطرد لاعب سويسرا يُشعلان مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

الارجنتين وسويسرا

على طريقة حسام حسن.. مدرب سويسرا يُهاجم التحكيم بعد طرد «إيمبولو» ويتهم الحكم بمُحاباة الأرجنتين

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتابع خطط العمل ونسب إنجاز المشروعات بمدينة الحوامدية

إطلاق حملة "أنت أقوى من المخدرات"

للعام الخامس.. إطلاق حملة "أنت أقوى من المخدرات" بشواطئ الإسكندرية

محافظ المنوفية يوزع بونات على العمال

بكوبونات مواد غذائية.. محافظ المنوفية يجبر خواطر العمال في مركز أشمون

بالصور

ماذا يفعل الأرز الأبيض بمرضى الكبد الدهني؟

ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى

ما أسباب الإصابة بجفاف العين فجأة؟

ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟

احذر قبل فوات الأوان .. أسباب انفجار التكييف بالمنزل

احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد