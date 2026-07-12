محافظ المنوفية يتفقد ميدانياً مبادرة "يوم في قريتنا" بساقية أبو شعرة

انطلاقًا من نهج العمل الميداني الذي تبناه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، تواصل مبادرة "يوم في قريتنا" مسيرتها كإحدى المبادرات التنفيذية الرائدة التي تستهدف الارتقاء بالقرى وتحسين مستوى الخدمات بها باعتبارها إحدى المبادرات التنموية المتكاملة التي تستهدف الوصول المباشر للمواطنين، ورصد احتياجاتهم على أرض الواقع في يوم ميداني مكثف يعالج احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، ويعزز سرعة الاستجابة في تأدية الخدمة.

حيث تفقد محافظ المنوفية ، أعمال تنفيذ فعاليات مبادرة "يوم في قريتنا" بقرية ساقية أبو شعرة بمركز ومدينة أشمون، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على معدلات الإنجاز على أرض الواقع، حيث تابع المحافظ أعمال المبادرة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بمشاركة مختلف القطاعات الخدمية ومعدات الوحدة المحلية للمركز والمدينة وعدد من الوحدات القروية المجاورة بإجمالي 3 وحدات قروية بكافة معداتهم وإمكانياتهم بالاضافة إلى شباب القرية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن أعمال المبادرة تستهدف رفع الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة العامة، ورفع تراكمات المخلفات ، حيث تم رفع كافة المخلفات والتراكمات بترعة راضي بنطاق القرية لضمان إنسيابية المياة وتحسين جودة الخدمات ، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وتهذيب الأشجار، وتسوية وتمهيد الطرق، ورفع كفاءة الشوارع والميادين.

إلى جانب متابعة ملفات تحسين البيئة والخدمات اليومية بما يسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين ، من خلال تواجد 13 معدة تنوعت ما بين " سيارات مكنسية ، لوادر ، جليدر ، سيارات لرفع القمامة بحمولات متعددة ، أبراج إنارة عامة " وغيرها من المعدات.