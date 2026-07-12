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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

باستثمارات 138 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يفتتح مشروعات صرف “حياة كريمة”

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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افتتح اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية وسط فرحة وزغاريد الأهالي ، عدداً من مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمركز ومدينة أشمون ، شملت الافتتاحات مشروعات (صرف صحي منيل جويدة - صرف صحي شنواي - صرف صحي كفر الفرعونية) باستثمارات بلغت 138 مليون جنيه، والتي ستساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات الحياة المعيشية والخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور المهندس رشدي عمر  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس علاء بدر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، النائب محمد فايز بركات عضو مجلس النواب.

وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحات التذكارية لمشروعات الصرف الصحي الجديدة واطلق إشارة التشغيل الفعلي ، واستمع إلى شرح تفصيلي على حدة حول المكونات الفنية والهندسية بكل مشروع ومنها مشروع صرف صحى منيل جويدة والذى يضم محطة رفع ، وشبكات انحدار بطول 11 كم2، وخطوط طرد بطول 1.5 كم2، لخدمة 16 ألف نسمة، فيما يضم مشروع صرف صحى كفر الفرعونية محطة رفع وشبكات انحدار بطول  16 كم وخطوط طرد بطول 3.7 كم2 لخدمة 12 ألف نسمة ، كما يخدم مشروع صرف صحي شنواي 19 ألف نسمة ويضم محطة رفع وشبكة انحدار بطول 18كم وخط طرد بطول 1.2كم.

وخلال الجولة ، أشار محافظ المنوفية إلى أننا نعمل وفق رؤية واضحة وخطوات متسارعة لاستكمال المشروعات المتقدمة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والتي تتخطى نسبة تنفيذها 90% ودخولها الخدمة في أسرع وقت ، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، فيما قدم الأهالي الشكر للرئيس السيسي على هذه الإنجازات غير المسبوقة للارتقاء بجودة الحياة المعيشية ، ومشيدين بجهود المحافظ الميدانية والمتابعة المباشرة لتنفيذ المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ، وخلال تواجده وجه المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ببحث موقف شكوى أهالي قرية قورص والعرض عليه ، كما وجه بعقد لقاء بعدد من الأهالي لبحث مطالبهم وسرعة فحصها لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ المنوفية أنه يولي اهتماماً بالغاً بالتوسع في مشروعات البنية التحتية لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارهم من المشروعات الحيوية ذات الأثر المباشر للمواطنين، وأن المواطن سيظل محور التنمية وغايتها الأساسية وأننا مستمرون وفق رؤية واضحة وخطوات متسارعة لاستكمال المشروعات الجارية ودخولها الخدمة في أسرع وقت ، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، مشيراً إلى حرصه الدائم على المتابعة الميدانية وتقديم سبل الدعم والامكانيات لكافة المشروعات بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات  للمواطنين وتغيير واقعهم للأفضل بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقودها الدولة المصرية.

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