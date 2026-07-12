محافظ الفيوم يوجّه باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه محاولات التعدي على الأراضي الزراعية

وجه محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم، باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه محاولات التعدي على الأراضي الزراعية أو تغيير استخدامها، مشددا على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد مقومات الأمن الغذائي.

وبدأت مديرية الزراعة بالفيوم -في هذا الإطار- تنفيذ إجراءات قانونية عاجلة لمنع تبوير مساحة 24 قيراطًا من الأراضي الزراعية بمنطقة "منشأة عبد الله" التابعة للوحدة المحلية بزاوية الكرادسة بمركز الفيوم، حيث تم تكليف الجمعية الزراعية بحرث وزراعة الأرض على نفقتها، على أن يخصص عائد المحصول لصالحها لحين تقدم مالك الأرض بطلب استردادها وسداد المستحقات القانونية المقررة.

وكان المحافظ قد وجه - خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، اليوم /الأحد/ - بمراجعة موقف عدد من المنشآت المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية بمنطقة منشأة عبد الله، عقب شكوى أحد المواطنين بشأن إقامة ملعب لكرة القدم ونادٍ شبابي وكافتيريا وعمارة سكنية بالمخالفة، مشددًا على ضرورة توفيق الأوضاع وفقًا للقانون أو اتخاذ إجراءات الغلق والإزالة حال عدم الالتزام.

ووجه محافظ الفيوم رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومدير مديرية الزراعة، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، بسرعة إجراء حصر شامل لكافة صور التعديات الواقعة على جانبي الطريق الدائري حول مدينة الفيوم، والتي تشمل أعمال البناء، أو التبوير، أو التشوين، أو التجريف، وكذا إعداد تقرير تفصيلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد غنيم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون، وحماية الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والطرق العامة.